Des mesures de prévention pour diminuer la présence de la moule zébrée au N.-B.

La moule zébrée a fait son arrivée pour la première fois dans les eaux du Nouveau-Brunswick, plus précisément dans la rivière Madawaska, à Edmundston. Des mesures de prévention sont mises en place pour diminuer sa présence et les plaisanciers sont appelés à la vigilance.

La moule zébrée se répand facilement, car elle peut — sous forme de moules ou de larves — être transportée d’un plan d’eau contaminé à un autre en s’attachant aux bateaux, sans qu’on ne s’en aperçoive.

C’est comme avoir un enfant qui a la grippe. Tu l’amènes à la garderie puis il va donner la grippe à tout le monde, même affaire que le bateau.

Au stade larvaire, les moules zébrées sont trop petites pour être vues à l’œil nu. Des mesures peuvent toutefois être prises par le public afin de limiter la propagation de l’espèce envahissante.

Les plaisanciers peuvent par exemple nettoyer, vider et sécher leur équipement aquatique récréatif (tel que bateaux, canots, kayaks, équipement de pêche, etc.) avant d’entrer dans un cours d’eau.

Les moules zébrés mesurent entre 2 et 4 cm de longueur (environ un pouce). Photo : Crédit : Pêches et Océans Canada

Être capable d’identifier la moule zébrée adulte afin de pouvoir la signaler aux autorités est aussi recommandé.

Identification de la moule zébrée De forme triangulaire, elles présentent souvent des bandes claires et/ou foncées sur leur coquille ;

De petite taille, elles mesurent entre 2 et 4 cm de longueur (environ un pouce) ;

Elles présentent un faisceau de fils minces, appelés byssus, à proximité de l’ouverture de la coquille inférieure, qu’elles utilisent pour s’accrocher fermement aux surfaces submergées.

Pêches et Océans Canada invite aussi les plaisanciers et le public à lui signaler toute observation de cette espèce aquatique.

Les gens peuvent aussi le rapporter au Conseil des espèces envahissantes du Nouveau-Brunswick.

La menace de la moule zébrée

L’une des raisons majeures pour lesquelles il est important d’essayer d’empêcher la propagation de la moule zébrée, c’est qu’elle est particulièrement nocive pour les écosystèmes.

Elle va manger tout ce que les poissons mangent normalement , souligne le président de Nature-Loisirs Lac Baker, Ron Cormier.

Elle s’attache aux poissons, elle s’attache sur n’importe quoi qui est dur, puis après ça on perd notre faune naturelle du lac.

La moule zébrée peut favoriser la floraison d’algues toxiques et s’attaquer aux infrastructures d’eau potable.

En 2022, des moules zébrées ont été retrouvées dans les conduites d'eau de la ville de Sherbrooke, au Québec. (Photo d'archives) Photo : Ville de Sherbrooke

L'espèce envahissante peut également causer des dommages aux moteurs des embarcations.

Ça rentre dans les pores du pied où est-ce que l’eau est ramassée pour refroidir ton moteur. Puis si ça bouche, tu viens de perdre ton moteur , lance Ron Cormier.

L’arrivée de la moule zébrée au N.-B.

Une population de moule zébrée a été détectée dans le lac Témiscouata, dans le sud-est du Québec, en septembre 2022. Elle était sur le radar du Conseil des espèces envahissantes du Nouveau-Brunswick depuis.

Le président du conseil administratif de la Société d’aménagement de la rivière Madawaska, Charles-Oneil Crites, confirme que des moules zébrées ont été observées le long du barrage hydroélectrique à Edmundston.

On a pris un échantillon, on a pris une des moules, on l’a envoyé à Pêches et Océans Canada et on a eu une identification formelle de leur part , relate-t-il. Malheureusement pour la rivière Madawaska, on peut juste s’occuper des conséquences.

Dans le quartier de Lac Baker, aucune moule zébrée n’a encore été détectée.

Ron Cormier affirme que la situation est néanmoins inquiétante.

Ron Cormier, président de Nature-Loisirs Lac Baker. Photo : Radio-Canada / Mathilde Pineault

Une station de lavage a été aménagée dans ce quartier, et quatre trappes à moules ont été installées dans le lac. Lundi matin, on les sortaient de l’eau pour les inspecter.

Ça a l’air négatif, mais faut quand même le voir au microscope parce que les moules zébrées, à leur naissance, sont très petites, on ne les voit pas à l’œil , affirmait Ron Cormier, après l’inspection de la première trappe.

