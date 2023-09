Infections à l’ E. coli : 348 cas confirmés à Calgary

Services de santé Alberta a enregistré 348 cas confirmés en laboratoire d’infections à la bactérie E. coli à Calgary lundi, contre 342 deux jours plus tôt.

La bactérie E. coli peut provoquer des vomissements et des diarrhées sanglantes.

Les infections se sont multipliées depuis que de nombreux enfants sont tombés malades après une contamination par la bactérie dans des garderies de la ville.

Certains enfants se sont retrouvés en dialyse après avoir développé un syndrome hémolytique et urémique, une maladie qui affecte les reins.

Neuf patients sont soignés à l'hôpital, soit trois de moins que samedi. Trois d'entre eux sont en dialyse.

Les patients atteints de maladies plus graves sont dans un état stable et réagissent au traitement. Nos équipes [...] continuent à leur fournir les meilleurs soins et le meilleur soutien possibles.