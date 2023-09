Le Saguenay-Lac-Saint-Jean moins touché par la crise du fentanyl

Alors que les saisies de fentanyl ne cessent d'augmenter partout au pays et que les morts par surdose aux opioïdes se multiplient, le nombre de décès dans la région liés à des surdoses de drogue n’a pas connu d’augmentation par rapport à la même période l'an dernier.

Selon les données du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean comptabilisées jusqu’ici en 2023, 10 personnes sont décédées en raison de surdose liées aux opioïdes et à d'autres types de drogue.

Les autorités estiment que bien que le fentanyl soit présent dans la région, il est difficile de tracer un portrait clair de toutes les surdoses puisqu’aucun mécanisme de surveillance des surdoses non mortelles n'existe, contrairement à d’autres endroits au Québec.

En 2022, plus de la moitié des décès liés à des surdoses de drogue touchaient des stimulants comme de la cocaïne ou du crack. Les décès liés aux surdoses de fentanyl ne représentaient pour leur part que 20 %.

Ouvrir en mode plein écran La Dr Catherine Habel est médecin spécialiste en santé publique au CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Nous, ce que ça nous dit, c’est qu’on ne peut pas juste parler de surdose au fentanyl ou de surdose aux opioïdes même si c’est encore une réalité, il y a d’autres substances qui sont préoccupantes , affirme la Dre Catherine Habel, médecin spécialiste en santé publique au CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Publicité

Les statistiques régionales démontrent que les hommes de 40 ans et plus sont plus susceptibles de mourir à la suite d’une consommation excessive de stupéfiants ou d’opioïdes. Selon la médecin spécialiste, ce constat s’explique par plusieurs facteurs.

Ça peut refléter plusieurs réalités. L’une de ces réalités-là, c’est le fait que ces gens sont dépendants depuis plus longtemps et ils peuvent avoir plus de tolérance. On sait aussi que les surdoses mortelles peuvent arriver dans un contexte où on a essayé de cesser la consommation puis on rechute [...] Une autre explication, c’est que les hommes ont généralement moins tendance à faire de la demande d’aide, donc il y a plus d’hommes qui peuvent consommer seuls chez eux ou qui n’en parlent pas à leurs proches , soutient-elle, rappelant l’importance de ne pas consommer ce type de drogue seul.

Un test pour dépister le fentanyl

Au site de prévention des surdoses situé à l’intérieur du bâtiment du Service de travail de rue de Chicoutimi, le nombre d’usagers est passé de 325 à tout près de 850 depuis son ouverture il y a deux ans.

Ouvrir en mode plein écran Émilie Bouchard est coordonnatrice clinique au site de prévention des surdoses du Service de travail de rue de Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Bien que cette augmentation ne signifie pas que la consommation de fentanyl soit désormais plus élevée dans la région, elle démontre la nécessité d’un tel lieu supervisé, selon les responsables du Service de travail de rue de Chicoutimi.

Publicité

Les usagers peuvent d’ailleurs vérifier la présence de fentanyl dans leurs comprimés à l’aide de bandelettes réactives dans ce lieu. Ce procédé n’est cependant pas sans risque.

Ça ne veut pas dire que vu qu’on teste une partie de la consommation qu’il n’y en aura pas dans le reste du comprimé , prévient la coordonnatrice clinique du site de prévention des surdoses, Émilie Bouchard.

Ces tests remplissent quand même leur mission selon elle.

Il y a quand même une bonne partie des gens que si on teste positif au fentanyl, ils vont prendre la décision de ne pas consommer. Donc ce n’est pas tout le monde qui consomme par choix du fentanyl. Il y a des gens qui vont en consommer quand même, mais en plus petite quantité et en écartant les moments de consommation , a-t-elle expliqué.

Le Service de travail de rue de Chicoutimi est en attente de son permis permanent pour son site de prévention des surdoses auprès du gouvernement fédéral. L’obtention de ce permis permettra de réorganiser le centre ainsi que l’utilisation d’un spectromètre pour analyser les substances que les consommateurs de drogue ingèrent.