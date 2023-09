Une ministre du Nunavut quitte le Cabinet

Au Nunavut, la députée d’Aggu, Joanna Quassa, a démissionné de son poste de ministre au cours de la fin de semaine, mais garde son poste de députée.

Le premier ministre P.J. Akeeagok a affirmé par voie de communiqué, lundi, que ce sont des raisons familiales qui expliquent la décision de sa collègue.

Je tiens à lui témoigner ma reconnaissance pour les services qu'elle a rendus en tant que ministre.

Mme Quassa a été élue pour la première fois à l'Assemblée législative lors des élections générales d'octobre 2021, puis élue ministre par ses pairs un mois plus tard. Elle était, plus récemment, responsable de l’Environnement, de l’Énergie et du Collège de l’Arctique.

Le ministre de la Santé, John Main, prendra la responsabilité de l’Environnement et de l’Énergie alors que la ministre Margaret Nakashuk prendra celle du Collège de l’Arctique.