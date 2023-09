Bégin : une exemption demandée pour s’approvisionner à la station-service d’un conseiller

Les élus de Bégin souhaitent que le ministère des Affaires municipales adopte un changement dans la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités qui empêche actuellement la municipalité de s'approvisionner au dépanneur de l'endroit parce qu'il appartient à un conseiller municipal.

Chaque semaine, les employés de la municipalité de Bégin doivent se rendre à Saint-Ambroise, à une quinzaine de kilomètres, afin de faire le plein de tous les véhicules et équipements municipaux.

La station-service en question avait fermé ses portes en 2018, mais a été relancée en 2020 par Alexandre Germain, qui était déjà conseiller municipal.

La municipalité encourage les citoyens à utiliser les services de proximité pour les faire durer dans le temps, pour les faire conserver dans les petits milieux, et même eux autres ils ne peuvent pas l'utiliser , a déploré Alexandre Germain.

Le maire de Bégin, Gérald Savard, trouve inacceptable de ne pas pouvoir encourager le commerce du conseiller Alexandre Germain.

La situation est une aberration pour le maire de Bégin, Gérald Savard.

Qu'est-ce que fait cette loi-là? Ça n’a pas rapport. Les gens me le disent souvent : "Ça n’a pas rapport. On a un dépanneur qu'on veut encourager et toi, tu ne vas pas l'encourager" , a cité Gérald Savard, qui est aussi préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay.

Aucun achat ne peut donc y être effectué au nom de la municipalité. Le commerce se prive ainsi d'un revenu d'environ 9000 $ par année.

Un client de plus, on est toujours preneur. C'est assez difficile de faire vivre ça dans les petites municipalités , a poursuivi l’homme d’affaires et politicien.

Les véhicules municipaux de Bégin doivent être approvisionnés avec de l'essence vendue à Saint-Ambroise.

Il y a deux ans, le conseil municipal a demandé une exception au ministère des Affaires municipales. Bégin deviendrait la 10e municipalité à en bénéficier.

La demande a été réitérée dernièrement.

On oublie qu'on a 1100 municipalités au Québec. La plupart de ces municipalités ont un seul dépanneur et des fois, ils n'en ont même pas. La demande qui a été faite du côté de Bégin, on l'entend à plusieurs endroits, a révélé Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités. La ministre nous dit adhérer entièrement à cette demande-là, alors on s'attend à ce que dans le prochain projet de loi qu'on puisse inclure cette modification-là.

Il a été impossible d'obtenir une entrevue avec la ministre Andrée Laforest à ce sujet.

D’après un reportage de Laurie Gobeil