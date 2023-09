Les bienfaits des arts au cœur de la nouvelle saison du Centre culturel de l’UdeS

C'est jour de rentrée pour le Centre culturel de l'Université de Sherbrooke (UdeS). Pour l'occasion, plusieurs artistes étaient présents lundi soir pour échanger avec le public, mais aussi pour offrir de courts extraits de leur spectacle.

Parmi ces artistes, il y avait notamment Maxime Landry, Annie Blanchard, Daniel Lemire et Marie-Denise Pelletier.

Cette année, la rentrée est sous le thème des bienfaits qu’apporte la culture. Celle qui dirige le plus grand diffuseur de la région de l'Estrie depuis mai 2022, Joanne Lamoureux, croit aux retombées positives des arts sur les personnes, au même titre que le sport.

D'avoir accès aux arts et à la culture permet aussi de sécréter différentes hormones du bonheur, la sérotonine, l'endorphine, l'adrénaline selon la forme d'art qu'on consomme et ça peut nous procurer un bien-être aussi grand que le sport, met de l'avant la directrice générale du Centre culturel de l' UdeS .

La première femme à diriger l'endroit en près de 60 ans affirme que la formule de rentrée est différente cette année pour qu'il y ait une plus grande proximité entre le public et les spectateurs. Ceux-ci ont été invités à se déplacer à différents endroits dans le Centre culturel pour observer de courtes prestations.

On a envie de créer plus un lien de proximité entre les artistes et le public.

L'opéra Albertine de Catherine Major

Dans cette nouvelle programmation du Centre culturel, on retrouve un classique du Théâtre de Michel Tremblay: l'opéra Albertine en cinq temps. La musique de cette célèbre pièce a été composée par l'Estrienne d'adoption, l'autrice-compositrice-interprète Catherine Major. Celle qui fait normalement dans la chanson a travaillé un an sur la musique et elle insiste sur l'accessibilité de cette œuvre.

Publicité

Je suis restée proche du cœur, proche du langage populaire de Michel Tremblay, je n'avais pas le choix. C'est son œuvre, c'est sa parole, c'est une pièce qui rejoint tout le monde , soutient Catherine Major.

La maman de quatre enfants est bien occupée professionnellement. Catherine Major poursuit tout l'automne la tournée de son magnifique album Carte mère. Elle planche également sur un projet transitoire, qui verra le jour en mai prochain. Un projet instrumental qui fera un pont entre Albertine et mon prochain projet de chansons. C'est sûr que j'ai exploré un terrain qui m'a donné le goût d'ouvrir les valves de la composition , explique l'artiste.

Quand on lui demande si elle habite toujours en Estrie, elle répond sans hésitation : Je ne la quitterai jamais! C'est la plus belle région. J'ai été Montréalaise pendant 38 ans, et là ça fait 5 ans que je suis ici. C'est comme si j'étais née ici dans mon cœur.

40 ans de carrière pour Daniel Lemire

Ouvrir en mode plein écran Daniel Lemire de passage au Centre culturel de l'UdeS. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

L'humoriste Daniel Lemire présentera son nouveau spectacle 40 ans de carrière le 16 décembre prochain à Sherbrooke. Celui qui a marqué plusieurs générations entre autres avec son personnage l'Oncle Georges s'inspire souvent de l'actualité et de la politique pour ses spectacles. Depuis la pandémie, l'humoriste remarque que les citoyens se désintéressent de l'actualité.

On essaie de se mettre au goût du jour, mais évidemment, l'actualité depuis quelque temps, n'est pas toujours très drôle, alors il s'agit de trouver un angle pour rendre ça comique.

Les gens trouvent ça déprimant, alors mon travail est d'autant plus compliqué , lance-t-il en riant. Mais on essaie de faire rire les gens malgré tout, mais c'est plus difficile qu'avant.

La programmation complète est disponible sur le site (Nouvelle fenêtre) du Centre culturel de UdeS .

Avec les informations d'Anik Moulin et Zoé Bellehumeur