L’enquête à l’École Jack Hulland est terminée, mais les détails ne seront pas publics

Le détachement de Whitehorse de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a terminé son enquête sur les allégations d’isolement forcé et d’immobilisation d’enfants à l’École primaire Jack Hulland sans toutefois en révéler les détails.

Les enquêteurs préparent maintenant un rapport final exhaustif qui ne sera pas rendu public et dont l'échéancier n'a pas été fixé, indique un porte-parole de la GRC .

Aucune accusation n’a été déposée jusqu’à présent, ajoute-t-il.

Dans le cadre de l’enquête, les policiers se sont entretenus avec 190 personnes et examiné plus de 600 rapports provenant de l’école, du ministère de l’Éducation, des parents et des tuteurs depuis novembre 2021.

L’étendue de cette enquête signifie qu’un nombre important de ressources a été nécessaire. Les enquêteurs remercient tous ceux qui ont parlé avec la police et partagé leur expérience durant l’enquête , indique le communiqué de la GRC .

L’enquête policière a commencé en novembre 2021 lorsque le détachement a été mis au fait d’allégations selon lesquelles du personnel de l'école plaçait des élèves en isolement et en immobilisation forcés.

Un juge du Yukon a d’ailleurs accepté un recours collectif contre le gouvernement territorial auxquels peuvent se joindre tous les élèves ayant fait l’objet d’une immobilisation forcée ou d’un isolement à l’École Jack Hulland entre le 1er janvier 2007 et le 30 juin 2022.

Une fois terminée, une copie du rapport final sera partagée avec Le Service des poursuites pénales du Canada qui a été tenu au courant de l’enquête depuis ses débuts .

De son côté, la ministre de l’Éducation, Jeanie McLean, reconnaît que les familles attendent toujours des réponses. Elle soutient que le gouvernement communique avec le personnel et les familles pour répondre à leurs questions.

Depuis deux ans, le gouvernement tâche d’opérer un changement systémique concret au sein du ministère de l’Éducation pour améliorer la reddition de comptes et l’encadrement dans les écoles du Yukon, afin d’assurer un environnement sûr aux élèves , a-t-elle également déclaré dans un communiqué.

Le ministère de l’Éducation dit avoir embauché une personne spécialisée en bien-être pédagogique pour l’école et que tous les postes d’enseignants et de soutien ont été comblés pour l’année scolaire en cours.

Avec des informations de Jackie Hong