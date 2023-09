Le maire de Winnipeg veut plus de patrouilles, de logements et d’éclairage au centre-ville

Le maire de Winnipeg, Scott Gillingham, s’est penché sur les enjeux auxquels est confronté le centre-ville de la capitale manitobaine lors d’une conférence, lundi.

L'événement qui est le premier d'une série intitulée Downtown Speaker Series s'adresse aux commerces membres du Downtown Winnipeg Biz. Cet organisme représente 1100 entreprises du centre-ville.

Le maire de Winnipeg a proposé des solutions telles que d'augmenter le nombre de travailleurs de rue, de logements, de patrouilles à pied et d'améliorer l’éclairage dans les rues.

Il a rappelé qu’il comptait recruter 24 agents de la paix, afin de patrouiller dans les autobus et les arrêts d’autobus de la Ville, d’ici la fin de l’année.

Scott Gillingham indique qu'il étudie aussi la possibilité d’adopter une mesure provisoire permettant d’affecter certains agents de sécurité communautaire à faire des patrouilles à travers le centre-ville pendant la moitié de leur quart de travail.

De surcroît, M. Gillingham s’est engagé à considérer le retour d’un programme municipal d’éclairage de rue. Le programme, créé en 2018, offrait de couvrir une part des coûts engendrés par l’installation d’éclairage extérieur par des particuliers.

Selon le maire, ces initiatives contribueraient à augmenter le sentiment de sécurité auprès des résidents et des visiteurs du centre-ville.

Nous avons besoin de gens ici tout le temps , fait-il valoir. On se sent plus en sécurité quand on est entouré de monde, peu importe où l'on se trouve, que ce soit au centre-ville ou en banlieue.

Avoir plus de gens au centre-ville pour diverses raisons : vivre ici, visiter, venir pour des affaires ou des événements est vraiment essentiel.

Un effort commun

Établir un plan pour enrayer la violence et la toxicomanie au centre-ville prendra un effort herculéen de la part de la Ville, de la province, des agences de services sociaux, des organismes sans but lucratif, et du secteur privé , croit M. Gillingham.

Selon lui, de nombreuses personnes en détresse n’ont pas besoin d’une réponse avec badge et arme à feu . Il croit aussi que le travail des organismes comme le Bear Clan et le Downtown Community Safety Partnership est essentiel .

Il est néanmoins nécessaire que la police soit dans la rue , ajoute-t-il.

Selon Kate Fenske, directrice générale de Downtown Winnipeg Biz, bien que 14 nouveaux commerces aient ouvert au centre-ville cette année, il y a encore davantage d'entreprises qui ferment .

Nous savons ce qui rend le centre-ville plus sûr : plus de monde. Cela a évidemment été un gros défi , affirme-t-elle.

D’après elle, la principale chose que souhaitent les membres de Downtown Winnipeg Biz est que davantage de soutien soit prodigué aux personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale, de toxicomanie et d'itinérance.

Scott Gillingham a profité de l’événement pour commenter l’attaque au couteau survenue tôt samedi dernier survenue dans le quartier de Saint-Boniface.

Cela me frustre. Cela me bouleverse lorsque j'entends des histoires comme celles que j'ai entendues au cours du week-end au sujet de ce qui s’est passé sur Provencher, affirme-t-il. Je refuse, tout simplement. [...] Je refuse de laisser notre communauté être livrée à ceux qui veulent faire des ravages.

Avec des informations de Josh Crabb