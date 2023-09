Depuis jeudi et jusqu’au 1er octobre à 23 h 59, toute personne qui organiserait ou qui participerait à une fête faisant trop de bruit à Hamilton pourrait écoper d’une amende. C’est une mesure qui a pour objectif de restreindre les grands rassemblements avec risque de débordement, notamment près de l'Université McMaster.

S’il est inculpé, l’hôte ou l’invité pourrait recevoir une amende de 10 000 $ pour une première infraction et à 25 000 $ pour toute infraction ultérieure liée à une fête ayant débordé.

À noter également qu’il est possible que les organisateurs de ce genre de soirée payent aussi des frais de réparation s'il y a des dégâts.

D’après la Ville de Hamilton, ce genre de grande fête qui a tendance à dégénérer se produit généralement à l'automne. Les rassemblements peuvent conduire à des comportements dangereux et perturbateurs .

Publicité

Dans un communiqué publié sur son site web, l'Université McMaster a déclaré qu'elle n'a pas organisé de ''retrouvailles'' sanctionnées [Homecoming] depuis 2019. Même s'il n'y a pas d'événement de ce genre à l'université, Hamilton pourrait toujours être le centre de certaines fêtes de rue qui, dans le passé, ont été organisées et promues par des personnes sans lien avec l’université.

Une soirée qui avait totalement dérapé

C’était par exemple le cas en 2021, environ 5000 personnes se sont retrouvées dans le secteur d’Ainslie Wood, près de l’Université McMaster, lors du premier match de football de l'année des Marauders de McMaster.

La voiture d'une étudiante de première a été renversée et a subi des dégâts. Des personnes seraient entrées dans les cours de résidents du quartier et auraient arraché des panneaux de signalisation.

La soirée a coûté plus de 19 600 $ au service paramédical de Hamilton. La Ville a déboursé, en plus, de 1700 $ pour nettoyer la rue et remplacer les panneaux de signalisation.