Des résidents du quartier Alexandre à Sherbrooke tirent la sonnette d’alarme afin que l’on vienne en aide à une personne en situation d’itinérance avant que le pire ne survienne. Pour plusieurs, cette situation est emblématique de l’échec de notre système dans un contexte où le nombre de sans-abri est en forte hausse au Québec.

Au Marché Alexandre, on craint pour la vie de Bruno. L’état de santé de ce citoyen en situation d’itinérance qui aurait été évincé de son logement se détériorerait depuis quelques semaines. C'est sûr qu'un matin on arrive puis il est mort dans la ruelle, ça va être ça sa vie , lance le propriétaire Sébastien Poulin.

Bruno, il a des problèmes de santé mentale, d'alcoolisme et des problèmes de santé physique et dernièrement on voit la situation se détériorer , ajoute-t-il.

Ils ont l'impression qu'il a été abandonné par le système.

On dirait que Bruno est dans une petite case et qu'il ne rentre pas dans les cases du système.

Les résidents du secteur se mobilisent pour tirer la sonnette d'alarme.

C'est un employé du marché, Maxime Landriault, qui a alerté Radio-Canada. Il a récemment dû appeler les ambulanciers paramédicaux pour qu'ils viennent en aide à Bruno.

Une soirée qu'il a tombé, il n'était plus capable de se tenir debout, alors j'ai appelé l'ambulance et il est revenu le lendemain, plus ou moins dans le même état , raconte l'employé.

Sans commenter le cas précis, le directeur général de l'organisme le Partage Saint-François, Sébastien Laberge, croit qu'il y a des services à Sherbrooke pour les personnes en situation d'itinérance, mais que l'enjeu est toutefois que certaines personnes refusent qu'on les aide, ce qui limite le pouvoir d'action des intervenants qui n'ont pas de pouvoirs de contraintes.

Quand on juge qu'une personne est suicidaire par exemple, on va contraindre cette personne-là à aller à l'hôpital chercher des soins parce qu'on n'acceptera pas qu'elle mette fin à ses jours , explique le directeur général.

Mais comme société, collectivement, on accepte qu'une personne meure à petit feu dans une ruelle en ne prenant pas les soins de santé dont elle a besoin.

Sébastien Laberge croit par ailleurs que d'ajouter simplement des places en refuge ne permettra pas de sortir davantage de citoyens de l'itinérance.

Notre système ne fonctionne pas, depuis 20 ou 30 ans on veut tout le temps créer plus de lits d'urgence ou de ressources d'urgence comme des refuges, mais force est d'admettre que ça ne fonctionne pas, parce qu'il y a toujours de plus en plus de personnes qui sont en situation d'itinérance , expose M. Laberge.

Il souhaite une réelle réflexion de fond sur l'enjeu. La mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin, croit elle aussi qu'un vaste chantier s'impose pour trouver des solutions durables.

Le cri du cœur des politiciens et des politiciennes que vous avez entendu dans les derniers mois, je pense que c'est vraiment pour s'attaquer à la cause de l'itinérance et ça, c'est quelque chose qui relève beaucoup du gouvernement du Québec , met de l'avant la mairesse.

Nous ce qu'on veut, c'est que le filet soit amélioré puis au bout du compte ceux qui auront passé à travers des mailles du filet, on veut qu'ils soient bien traités.

La Ville déposera mardi un plan d'action pour la lutte à l'itinérance au comité plénier public. Au Marché Alexandre, on espère toutefois qu'une solution d'urgence sera trouvée pour Bruno.

Dans une société comme la nôtre, on ne peut pas laisser les gens dans une situation comme ça , déplore Sébastien Poulin.

