Les réactions fusent à l’intérieur du conseil municipal de Trois-Rivières après l’imposition de sanctions par la Commission municipale du Québec (CMQ) à deux, et possiblement à trois, de ses membres pour avoir tenu des propos irrespectueux. Le maire Jean Lamarche prend acte des décisions et affirme qu’il n’en est pas déçu. D’autres conseillers municipaux estiment que le message ainsi envoyé devra être entendu de tout le monde.

Le premier magistrat reste prudent, mais on comprend qu’il n’est pas mécontent de voir la Commission municipale imposer des sanctions à l’intérieur de son conseil.

On était plusieurs à demander qu’il y ait enquête. On a eu l’enquête et maintenant je suis content qu’on voie tranquillement apparaître les résultats de ces enquêtes-là.

Le conseiller Alain Lafontaine a été blâmé pour avoir insulté un autre élu à la séance houleuse du 20 juin. Il va payer une amende, dont le montant n’a pas été divulgué, mais qui serait l’équivalent, selon une source, de deux semaines de salaire.

Le conseiller Luc Tremblay, lui, pourrait être suspendu sans solde pendant 15 jours pour un commentaire public blessant à l’endroit d’un membre de l’administration municipale.

Moi, je me réjouis qu’il y ait des mesures disciplinaires. Je souhaite que les gens qui sont concernés vont prendre acte et agir en conséquence , décoche Pierre Montreuil, conseiller municipal du district du Carmel.

Publicité

Le conseiller René Martin veut bien croire que les sanctions de la CMQ vont apaiser le climat, mais il ne peut pas en être vraiment certain. Je pense qu’il y en a beaucoup autour de la table […] qui aimeraient que ça se finisse mieux, les deux dernières années, que là. Les sanctions tombent. Je trouve que c’est une chose. C’est un avertissement, quand même, pour tout le monde , souligne le représentant du district des Carrefours.

Si le troisième conseiller visé est bien Richard Dober, la plainte le concernant remonterait aussi à la séance du juin du 20 juin. Selon un élu qui en a été témoin de loin, à la fin de la séance, alors que tout le monde sortait, il s’en serait pris verbalement à de hauts fonctionnaires en agitant les bras dans les airs.

Pour la conseillère Maryse Bellemare, il est temps de ramener le respect à l’hôtel de ville.

L’important, notre code d’éthique le dit bien, on doit respecter les idées, mais on doit aussi respecter l’humain qui est en arrière des idées.

Mea culpa

Le conseiller du district de Pointe-du-Lac, François Bélisle, lui, fait son mea culpa. J’ai fait une introspection cet été et je n’ai pas aimé ma sortie quand M. Lamarche est revenu et lui aussi a dû penser à ça aussi, et j’ai des amis proches qui m’ont dit : "François, il y a une façon de dire les choses. Tout est dans le ton".

Tous conviennent que ce qui se passe n’est rien de bon pour la réputation de la ville. D’ailleurs, chaque fois qu’il rencontre ses homologues du Québec, comme dans les derniers jours au sommet sur l’itinérance, le maire Lamarche déplore que le climat à l’hôtel de ville trifluvien meuble un peu trop les discussions.