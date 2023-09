Lac-Simon impose un couvre-feu pour enrayer la violence

Une agression à l’arme blanche survenue au cours du week-end incite le conseil de bande de Lac-Simon à imposer un couvre-feu pour sa population mineure.

Selon la Sûreté du Québec, la victime de cette attaque au couteau est un jeune de 17 ans. Il a subi des blessures graves lors d’une altercation, mais on ne craindrait pas pour sa vie.

Son présumé agresseur, Harry Sam Poucachiche, 18 ans, a été arrêté et il a comparu au palais de justice de Val-d'Or lundi, en fin d'après-midi, pour répondre à des accusations de voies de fait graves causant des lésions.

Pour la communauté, ce nouvel épisode de violence exigeait la mise en place de mesures pour endiguer ce fléau. Depuis dimanche soir, tous les jeunes doivent être à leur résidence entre 20 h le soir et 7 h le lendemain matin. Une trentaine d’adultes vont assister la police de Lac-Simon pour aider à faire respecter ce couvre-feu.

Il y a eu plusieurs événements au fil du temps , précise le chef du conseil de bande, Lucien Wabanonik.

Ce qu’on vient de vivre est déplorable. On songeait déjà depuis un certain temps à mettre des mesures en place. Aujourd’hui, c’est dans l’action qu’on veut sensibiliser les jeunes. On sent beaucoup d’inquiétude, d’insécurité.

Une marche de sensibilisation

Une marche réunissant les jeunes de la communauté s’est tenue lundi après-midi pour lancer un message de non-violence. Pour Réjean Luc Gunn, l'un des organisateurs de l’événement, ce geste symbolique doit mener à une prise de conscience.

J’étais assis chez-moi hier [dimanche] et j’ai pensé à cette marche, relate-t-il. Je suis content de l’avoir fait. Il faut dire aux jeunes et aux gens qu’on en a assez de la violence, que ça n’a pas sa place ici. C’est important de prendre des actions. Il faut montrer aux jeunes que ce n’est pas en restant assis qu’on va régler la situation.

Le chef Wabanonik est conscient que le couvre-feu ne règlera pas tout, mais il croit que c’est une mesure qui peut être efficace. Il prévient d’ailleurs que le conseil de bande songe à aller plus loin au cours des prochaines semaines.