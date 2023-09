Blocage de Coutts : Artur Pawlowski écope de 60 jours de prison, déjà purgés

Un prédicateur de Calgary, Artur Pawlowski, a été condamné lundi à 60 jours de prison pour son rôle dans les manifestations contre les mesures de santé publique en lien avec la COVID-19, début 2022. Le juge lui a cependant accordé un crédit de 60 jours pour le temps déjà purgé.

Le juge Gordon Krinke de la Cour provinciale de l'Alberta à Lethbridge retient que M. Pawlowski n'a pas participé à l'organisation du convoi dit de la liberté , et qu'il n'a pas joué un rôle majeur en se présentant au barrage frontalier.

La probation ne servirait à rien, car l'accusé ne croit pas avoir fait quelque chose de mal. Il n'éprouve aucun remords pour le mal qu'il a causé , souligne-t-il dans sa décision.

La Couronne et la défense proposent toutes deux une période d'incarcération et je l'accepte. Une période d'incarcération est nécessaire pour atteindre les objectifs de dénonciation et de dissuasion , ajoute le juge.

En mai, Artur Pawlowski a été reconnu coupable de méfait et de violation d'une ordonnance de mise en liberté pour son rôle dans le blocus du poste frontalier de Coutts. Le ministère public avait requis une peine de huit à dix mois, tandis que les avocats de la défense demandaient une peine d'emprisonnement.

Au cours du procès, les procureurs de la Couronne avaient fait valoir que le discours passionné de M. Pawlowski aux camionneurs avait attisé les flammes et les avait convaincus de rester plus longtemps.

Cette affaire ne concerne ni la liberté de religion ni la liberté d'expression. Il s'agit d'une affaire criminelle pure et simple , a déclaré le procureur Steven Johnston. Toutes les manifestations doivent se dérouler dans le respect de l'état de droit. En tant que personne, vous ne pouvez pas choisir les lois que vous suivez.

Sarah Miller, l'avocate de M. Pawlowski, a déclaré que son client avait déjà purgé une peine importante .

Plus de 200 sympathisants du prédicateur étaient présents devant le palais de justice de Lethbridge.

Les manifestations avaient bloqué pendant plus de deux semaines la ville de Coutts, principal poste frontalier entre le Canada et les États-Unis à partir de l'Alberta.

Avec les informations de La Presse canadienne