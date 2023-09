Plan d’un milliard sur sept ans à Saguenay : aux élus de décider, dit Julie Dufour

La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, confirme que le plan d’investissement d’un milliard sur sept ans avancé par le conseiller Michel Potvin a été présenté à tous les conseillers municipaux lors de la séance plénière de la semaine dernière.

Alors que Michel Potvin parlait d’une augmentation de 2 % du compte de taxes, Julie Dufour a refusé de donner un chiffre, affirmant qu’elle tentera d’aller chercher le plus de subventions possible.

Le milliard a été présenté à l'ensemble des élus municipaux. C'est sûr qu'ils ont tous un droit de vote. À partir de ce moment-là, c'est un choix , a débuté la mairesse en entrevue au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Selon elle, il y a eu un déficit d’entretien des infrastructures et un manque de planification dans les 25 dernières années. Les changements climatiques ne feraient qu’empirer la situation.

On l'a vu cette année-là, juste dans les dernières semaines avec les grosses pluies qu'on a eues, les quatre effondrements de ponceaux à Chicoutimi-Nord qui occasionnent des problématiques. On a vu aussi tous les refoulements d'égouts de nos citoyens. Donc clairement, que peut-être de rénover le sous-sol, c'est peut-être un petit peu moins politiquement attrayant que couper un ruban, mais clairement que nos citoyens, c'est ce qu’ils nous demandent , a expliqué la mairesse.

La mairesse de Saguenay, Julie Dufour.

Par ailleurs, Julie Dufour estime qu'adopter un tel plan d'investissement, accompagné d’une éventuelle hausse du fardeau fiscal, ne va pas à l'encontre de ce qu’elle proposait en campagne électorale. Elle avait alors promis un gel de taxes pour 2022.

La première année, c'était le gel du fardeau fiscal, avec le 11 millions que le gouvernement du Québec nous avait donné post-pandémie pour aider autant nos citoyens que nos entreprises privées. Donc c'était une mesure temporaire pour la première année. Et on comprend qu'on avait même des critiques de Québec, à ne pas avoir utilisé ces sommes-là pour alléger le fardeau fiscal de nos citoyens , a-t-elle enchaîné.

Elle a cependant admis, en entrevue à Place publique, qu'elle aimerait avoir réalisé plus de promesses jusqu'à maintenant dans son mandat.

C'est sûr qu'au municipal, c'est long. C'est sûr qu'avec beaucoup de nouveaux employés, un nouveau changement de culture, est-ce que c'est plus long? Oui. Est-ce que j'aimerais que ça aille plus rapidement pour les annonces? Clairement. On a réussi à avoir le 105 millions [pour la zone industrialo-portuaire] en début janvier. [...] La Ville est aussi tributaire d'un peu ce qui se passe partout dans le milieu des affaires. C'est la rareté de main-d'œuvre, les octrois de contrats qui sont plus longs.

De l’entente à la table du conseil

Julie Dufour assure que les élus de Saguenay sont capables de travailler ensemble, malgré les tensions actuelles causées notamment par la contestation du congédiement de Jean-Luc Roberge de la Société de transport de Saguenay (STS) et les plaintes envers Julie Dufour déposées à Élections Québec.

Je tiens à rassurer la population, les conseillers municipaux sont là pour travailler sur les dossiers [...] Je pense qu'il y a des choses qui ont été mises sur la place publique, mais à l'interne, on est capable de se parler tout le monde ensemble sans aucun problème, puis de travailler pour notre population , a-t-elle continué.

Elle a entre autres fait référence à la bonne entente qui aurait régné entre elles et les conseillers Jimmy Bouchard, Claude Bouchard et Mireille Jean lors du sommet sur l'itinérance vendredi dernier à Québec.

Sur cette photo fournie par le cabinet de la mairesse, les conseillers Jimmy Bouchard, Mireille Jean et Claude Bouchard accompagnent Julie Dufour au Sommet sur l'itinérance.

Concernant les enquêtes d’Élections Québec, elle a répété ne pas avoir été contactée. Selon ce que Radio-Canada a appris, des enquêteurs sont attendus cette semaine à Saguenay. Rappelons que le conseiller municipal Jean-Marc Crevier et l’ancien député libéral Serge Simard ont affirmé avoir reçu une offre de Julie Dufour avant la dernière campagne électorale pour qu’ils ne se présentent pas à la mairie de Saguenay.

Ce n'est pas parce qu'il y a une plainte qu’il va y avoir enquête. Ce n'est pas parce qu’il y a enquête [...] qu’il va y avoir accusation. Ce n'est pas parce qu'il y a accusation qu’il y a un plaidoyer à la fin. Donc, moi, ce que je dis, c'est de laisser peut-être aux institutions faire leur travail et ça me fera plaisir de collaborer , a-t-elle annoncé.

Des élus avaient demandé à Julie Dufour de se retirer du comité exécutif, ce qu'elle dit ne pas pouvoir faire, d'autant qu'elle nie avoir prononcé les paroles qui lui sont reprochées.

En juin, le conseiller Michel Tremblay avait été expulsé du comité exécutif, à la suite d'allégations comme quoi il aurait utilisé son poste au conseil d'administration de la STS pour que des autobus avec sa publicité électorale circulent plus souvent dans son district.

Avec les informations d'Andréanne Larouche et Catherine Doucet