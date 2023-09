Dépassements de la norme de nickel : indignation dans Limoilou

La présence de nickel dans l’air du Vieux-Limoilou demeure un enjeu. La norme a été dépassée à plusieurs reprises, malgré le fait que les autorités s’étaient vantées d’une amélioration de la situation, il y a quelques semaines. Les représentants des citoyens du quartier y voient un laxisme inacceptable.

On nous dit que les problèmes se règlent et on nous dit que ça va mieux, mais finalement il y a toujours ces fameux dépassements. Malgré les investissements et malgré les efforts, visiblement les résultats qu'on nous promet entre autres du côté de l'administration portuaire à Québec ne sont pas au rendez-vous , se désole Raymond Poirier, président du conseil de quartier du Vieux-Limoilou.

Raymond Poirier, président du conseil de quartier du Vieux-Limoilou (photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Quelques jours seulement après la fin de la campagne d’échantillonnage menée par la Ville de Québec, la station de la rue des Sables mesurait 120 nanogrammes de nickel par mètre cube d’air. C'est largement supérieur à la nouvelle norme provinciale plus permissive de 70 nanogrammes. La limite a été dépassée à deux autres occasions jusqu'au 28 avril 2023, la dernière date pour laquelle les données sont disponibles.

Moi, ça me choque, le ministre de l'Environnement a assoupli ses normes et il n'est même pas capable de les faire respecter , dénonce le député de Jean-Lesage, Sol Zanetti. Il plaide pour que le gouvernement sévisse contre les responsables pour décourager le dépassement de la norme.

Ce qui s'est passé, ça n'a pas été sanctionné. Il y a fort probablement des mauvaises pratiques qui se sont perpétuées pendant l'été , s’inquiète le député solidaire.

Le député de Québec solidaire, Sol Zanetti, s'est dit choqué. Photo : Radio-Canada / Anne-Sophie Roy

La norme de nickel avait d’abord été assouplie pour séduire l’industrie de la batterie qui repose sur le nickel. Le fait que même cette norme ait été dépassée sans conséquence est un signe pour Québec solidaire que le gouvernement choisit l’économie avant la santé des résidents du secteur. C'est inacceptable, on n'a pas le choix entre la filière batterie et l'environnement, on peut faire les deux. On n'a pas à choisir entre la santé du monde puis la création d'emploi, on est en 2023, il faut faire les deux , soutient le porte-parole du parti, Gabriel Nadeau-Dubois.

C'est sûr que quelqu'un au ministère de l'Environnement avait vu ces données-là. Comment ça se fait qu'on fait une sortie de presse comme si tout va bien, alors qu'on sait que depuis le mois de décembre, trois fois on a mis en péril la santé des gens de la région de Québec , se demande Gabriel Nadeau-Dubois.

Benoit Charette, ministre québécois de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, se veut rassurant et soutient que les gains en matière de qualité de l'air dans Limoilou sont à portée de main. La qualité de l’air s'améliore, ce sont des rapports indépendants qui le confirment. Et, toutes les parties prenantes sont mobilisées pour s’assurer qu’elle continue de s’améliorer davantage , affirme-t-il, en entrevue à l’émission C’est encore mieux l’après-midi.

Il promet que la situation est suivie de près et que les installations portuaires font l'objet de visites par son ministère. Les mesures de contrôle vont s'appliquer, donc si effectivement ça devait s’avérer, possiblement, que des sanctions pourraient s’appliquer , soutient le ministre.

La Ville invitée à se distancer

Du côté municipal, les partis d'opposition sont aussi indignés. On prend vraiment les citoyens de Limoilou pour des cons , répond du tac au tac Patrick Paquet, le chef d’Équipe priorité Québec. On a fait une belle conférence de presse il y a deux semaines pour dire que tout est beau et qu'on va dans la bonne direction, puis on ne donne pas ces données-là.

Le chef de Québec d’abord, Claude Villeneuve, se méfie aussi du fait que personne n'ait été mis au courant avant la sortie médiatique. Les quelques initiatives que le maire a mises de l’avant n’ont pas fait en sorte de fournir au citoyen une information fiable et accessible. C’est un peu un écran de fumée qu'on a déployé , avance-t-il.