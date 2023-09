Attaque de chiens à Val-des-Sources : début du procès pour négligence criminelle

Le procès pour négligence criminelle causant des lésions de Patrick Houle, le propriétaire des chiens qui ont attaqué deux femmes en août 2021 à Val-des-Sources, est commencé. Les premiers témoins dans cette affaire ont été entendus lundi au palais de justice de Sherbrooke devant le juge Conrad Chapdelaine.

Les deux victimes de l’attaque de chiens, Micheline Beaulieu et Jacqueline Sévigny, ont été appelées par la couronne afin de raconter leur version des faits. Selon les deux femmes, l’attaque s’est produite quand elles se promenaient avec une troisième femme sur une piste cyclable située à proximité de l’entreprise Magnesium Technologies Recycles (MTR) de Val-des-Sources.

Cinq chiens seraient arrivés à la course. Certains d’entre eux auraient mordu deux des trois dames, qui ont subi des lacérations. Des photos de ces blessures ont d’ailleurs été présentées à la cour pendant l’interrogatoire de la poursuite.

La troisième femme n’a pas été attaquée, mais elle témoignera dans cette affaire.

Publicité

Il y a deux chefs d’accusation qui concernent monsieur Houle, soit des accusations de négligence criminelle causant des lésions corporelles à deux dames différentes, d’où les deux chefs d’accusation, mais il s’agit du même événement précise le procureur aux poursuites criminelles et pénales, François Houle.

La défense a aussi pu questionner la victime. Ce contre-interrogatoire a été mené par le spécialiste en droit animalier, Me Bernard Raymond. Il a notamment posé des questions aux victimes sur leurs lacérations, sur leur connaissance des chiens et sur leur perception des distances parcourues par les chiens pendant l’événement.

Patrick Houle est resté de marbre pendant les interrogatoires.

Sœurs de souffrance

Quelques personnes ont assisté à cette première journée de procès, dont Dominique Alain, qui a été attaquée par des chiens dans le Canton de Potton en 2019 et qui a fondé l’Association québécoise des victimes d’attaques de chiens. Même si son attaque n’était pas liée à celle de Val-des-Sources, elle estime qu’il était primordial d’assister au procès.

Nous sommes les sœurs de souffrance des victimes aujourd’hui, et on est là pour être présentes et les accompagner , souligne-t-elle.

Ce que je veux voir comme dénouement, c’est qu’il faut que les propriétaires se rendent compte qu'ils sont responsables [de leur chien].

Si tout se déroule comme prévu, quatre jours de procès auront lieu dans ce dossier. Six témoins civils et quatre témoins policiers sont attendus pour parler des événements d’août 2021 ou d’incidents antérieurs.

Les victimes interrogées lundi ainsi que la défense n’ont pas souhaité accorder d’entrevue avant la fin des procédures judiciaires.

Avec les informations de Pierrick Pichette