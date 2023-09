L’urgence de Fortierville rouvrira les jeudis à la mi-octobre

Les citoyens de Fortierville et des environs pourront de nouveau avoir accès à l’urgence de la municipalité les jeudis. Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) a annoncé sa réouverture complète à compter du 12 octobre prochain.

La mesure avait été implantée pour répondre à des problèmes de main-d’œuvre. Toutefois, l’arrivée d’une finissante en médecine qui va diviser sa tâche entre l’urgence de Fortierville et l’urgence de Nicolet et le retour en poste d’une médecin qui a repris sa pratique permettent de retourner à un horaire sur sept jours, annonce le CIUSSS par voie de communiqué.

Ces ajouts ne permettent toujours pas de rouvrir l’urgence entre 20 h et minuit, et la question de la main-d’œuvre à Fortierville demeure précaire , selon le CIUSSS MCQ . Selon la mairesse, Julie Pressé, le pire de la crise pourrait cependant être dans le rétroviseur.

Je me dis qu’on arrête de faire des pas de reculons, puis là on fait des pas en avant. Ça a été quand même des grosses années de pas de reculons. Donc, ça me donne espoir, ça me donne raison aussi de ne pas avoir perdu espoir , lance-t-elle, optimiste.

Le recrutement se poursuit

Des efforts de recrutement se poursuivent pour tenter d’attirer de nouveaux médecins. Un plan d’action sera d’ailleurs dévoilé en octobre. La découverte du territoire fait notamment partie des mesures qui sont sur la table pour faire en sorte que les gens tombent en amour avec le milieu, qu’ils se sentent bien dans leur milieu, qu’ils se sentent bien dans leur pratique, mais aussi dans leur vie de tous les jours , poursuit Julie Pressé, qui croit que la nouvelle médecin avait justement reçu un panier cadeau de produits régionaux. J’ai plaisir à penser que ça a eu un impact , ajoute-t-elle.

Un comité formé d’acteurs politiques, communautaires et de la santé travaille depuis plus d’un an pour trouver des solutions aux enjeux de recrutement et de rétention du personnel médical à Fortierville.

Je croyais beaucoup que si on se mettait ensemble, on allait avoir de plus grands résultats, puis qu’on allait être capables de faire de plus grandes choses. Ça confirme qu’on a bien fait d’agir comme ça, puis que le meilleur est à venir , conclut la mairesse.

D'après l'entrevue réalisée à l'émission En direct