Onze fresques à voir dans le quartier Maizerets

Quels sont les emblèmes de votre quartier? Les citoyens de Maizerets, en collaboration avec le conseil de quartier de Maizerets et la Société historique de Limoilou, se sont posé la question. Le parcours Je suis de Maizerets, composé de 11 fresques, a été inauguré samedi dernier.

Le canard, le vélo, les arbres ou encore Marie-Claire Blais : voilà quelques-uns des emblèmes de Maizerets identifiés par les citoyens et illustrés par l’artiste MC Grou sur des fresques colorées. À chaque arrêt, une capsule audio est proposée afin de lier l’histoire, l’emblème et le quartier.

On voulait rejoindre les citoyens, explique Ève Duhaime, administratrice au conseil de quartier de Maizerets. C’est aussi une rencontre avec l’histoire du quartier, grâce à la Société d’histoire de Limoilou et l’art, grâce à EXMURO et MC Grou.

Sortant de sa zone de confort, l’organisme d’art public EXMURO, derrière les Passages insolites, a accepté ce mandat. Ça fait 16 ans qu’on fait de l’art dans les espaces publics, relate Vincent Roy, directeur général et artistique d’EXMURO. Mais trouver l’emblème, l’identité, l’image de marque qu’un quartier veut se donner, ça, c’est nouveau. On a embrassé ce défi-là.

Échelonné sur trois ans, les organismes participants et des citoyens volontaires se sont rencontrés pour discuter de ces fresques. MC Grou y était aussi, pour capter les idées et l’esprit dans lequel elle allait créer les pochoirs pour les fresques.

Les images étaient claires. Les gens avaient une bonne idée de ce que représentait le quartier. Parfois, ils griffonnaient ce qu’ils avaient en tête. Ça s’est super bien passé, c’était vraiment intéressant.

Ouvrir en mode plein écran Un écriteau qui montre le parcours de Je suis Maizerets. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

Renouveler l’appartenance au quartier

Heureux d’enfin accueillir une proposition artistique, le conseil de quartier de Maizerets y voit aussi une opportunité de tisser des liens avec ses citoyens et d’offrir un peu de couleur dans leur quotidien.

C’est un quartier où il y a beaucoup de gens en situation de vulnérabilité, témoigne Mme Duhaime. Il y a une disparité, parce qu’il y a des familles, des blocs, Saint-Pie X : on voulait réunir tous ces gens-là, et on voulait que le sentiment d’appartenance soit plus fort.

Déjà lors des consultations, MC Grou remarquait de l’intérêt et de l’enthousiasme de la part des participants. Il y avait des jeunes, des aînés qui travaillaient dans le même local, ensemble. C’était enrichissant, et ils ont beaucoup à nous apprendre.

Que ça parte des citoyens, c’est important, renchérit M. Roy. Qu’on ait un quartier vivant, pas nécessairement à cause des gens qui viennent s’installer, mais parce que la fierté [d’y habiter] vient de l’intérieur. Je pense qu’on va faire plus d’événements ici.

Le parcours Je suis de Maizerets est à voir gratuitement, toute l’année.