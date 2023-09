Au lieu de démolir les bâtiments, il est préférable de les déconstruire dans le but de réemployer les matériaux, conclut la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie après la réalisation d'un projet pilote.

L'an dernier, la Régie a documenté la déconstruction de quatre bâtiments en bois situés à Grande-Rivière et d'un bâtiment abandonné de Chandler. Le rapport de l'organisme a été diffusé lundi.

Le but du projet pilote était de faciliter le réemploi des matériaux et leur vente aux citoyens, afin d'éviter de les envoyer directement à l'écocentre ou à l'enfouissement.

Au lieu d'une démolition classique du bâtiment à l’aide d’une pelle mécanique, les revêtements extérieurs, les portes et les fenêtres ont été retirés. Par la suite, les murs, le toit et le plancher ont ensuite été défaits par portions, puis défaits en morceaux.

Ouvrir en mode plein écran L'ancien BMR de Grande-Rivière juste avant sa déconstruction. Photo : © 2022, RITMRG/Lucile Parry-Canet

Dans le cas de l'ancienne quincaillerie BMR de Grande-Rivière, 70 % des matériaux ont pu être réutilisés par des résidents, qui ont pu se procurer des matériaux à moitié prix par rapport aux mêmes matériaux neufs.

Publicité

Les citoyens sont venus en grand nombre. Il y en a même qui sont venus plusieurs fois , raconte la directrice générale de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie, Nathalie Drapeau.

À Chandler, les matériaux de l'ancien Bistro Cyr ont été principalement envoyés à l'écocentre, puisqu'ils étaient contaminés.

La Régie a ainsi pu vendre l'équivalent de 15 000 dollars de matériaux.

Réduire l’enfouissement

Le rapport rédigé par la Régie constate qu'en général, 95 % des matériaux sont destinés à l’enfouissement à la suite d’une démolition.

Le projet pilote a donc permis de réduire les quantités envoyées à l'écocentre et à l'enfouissement, se réjouit Nathalie Drapeau.

Publicité

De réemployer, ça permet de prolonger sa durée de vie [des matériaux], et à ce moment-là, au niveau environnemental, c’est clair que les bénéfices sont au rendez-vous , explique-t-elle.

C’est un argument qui résonne particulièrement chez les élus, alors que la facture liée au traitement des matières résiduelles pèse de plus en plus sur leur budget.

Le maire de Chandler, Gilles Daraîche, croit que la déconstruction vaudrait vraiment la peine lorsque l’état des matériaux le permet, étant donné les coûts liés à l’enfouissement.

On a la possibilité de réutiliser les matériaux plutôt que de les enfouir et de les envoyer dans les centres de traitement. Ça coûte énormément cher, donc si on peut réutiliser ces matériaux, c’est encore mieux , explique-t-il.

Ouvrir en mode plein écran L'ancien BMR de Grande-Rivière durant sa déconstruction. Photo : Radio-Canada / © 2022, RITMRG/Lucile Parry-Canet

Dans le cadre de ce projet pilote, la déconstruction a pris plus de temps qu'une démolition habituelle, mais s'est faite à un coût légèrement moindre, selon le rapport.

De son côté, le maire de Grande-Rivière, Gino Cyr, croit qu’une telle pratique est préférable à la démolition, dans un contexte de surconsommation et de coûts croissants du traitement des matières résiduelles.

Aujourd’hui, il faut s’assurer d’utiliser un maximum de produits au lieu de les jeter directement. Avec ce projet, on a fait la démonstration qu’il y a une bonne partie [des matériaux destinés à l’enfouissement] qui a été réduite , explique-t-il.

Un changement de paradigme

Une telle initiative a aussi des bénéfices environnementaux, mais aussi sociaux, croit Nathalie Drapeau.

Elle a noté un changement de comportement de l’équipe de l’entrepreneur, des gestionnaires municipaux et des citoyens qui ont acheté des matériaux.

Ils ont pris conscience que c’était fabuleux de voir que ces cinq bâtiments vont resservir à quelque chose en partie. Finalement, les résultats sont étonnants sur plusieurs plans , explique-t-elle.

Selon Nathalie Drapeau, il s'agit d'un parfait exemple d’économie circulaire.