Les commerces et les immeubles d’habitation de la ville font piètre figure quant à l'aménagement végétalisé de leur devanture, selon la Société d'horticulture de Sept-Îles.

L'organisme a eu de la difficulté à trouver des finalistes pour son concours Sept-Îles plus vert, qui récompense l'aménagement paysager des résidences et des commerces de la ville.

La secrétaire et publiciste de la Société d'horticulture, Huguette Plourde, souhaite maintenant inciter les commerces à fleurir leur façade.

Nous allons faire un dépliant que nous allons distribuer dans tous les commerces de la ville pour leur donner des [conseils pour] aménager le devant de leur commerce , dit-elle.

Huguette Plourde a d’ailleurs fait partie de l’équipe de juges qui ont évalué les façades des édifices publics, locatifs et commerciaux cet été. Elle souligne avoir eu de la difficulté à trouver trois finalistes, compte tenu du peu de verdure autour de ces bâtiments.

En contrepartie, les maisons familiales font bonne figure.

Il y a beaucoup de résidences qui fleurissent, et ce, de plus en plus. On n’a pas eu trop de difficulté à trouver trois finalistes dans chaque district.