Onibi rapatrie sa production de canettes en Abitibi

L'entreprise Liqueurs La Sarre, qui embouteille l’eau de source Onibi, poursuit son développement en Abitibi-Témiscamingue.

Depuis ce printemps, l’entreprise met son eau plate et ses eaux pétillantes en canettes dans une nouvelle usine de près de 4 millions de dollars, à Amos. L’usine peut embouteiller jusqu’à 35 000 canettes par jour.

Lancées il y a moins d’un an, ces canettes étaient produites par un partenaire au Saguenay/Lac-Saint-Jean. Il s’agissait surtout d’un test de marché pour l’entreprise régionale.

La mise en boîte des canettes est entièrement automatisée. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Il fallait ramener la production dans la région. Transporter l’eau en vrac de notre source sur l’esker au nord de Villebois, dans le canton Laberge, vers La Sarre, puis de la transporter au Saguenay/Lac-Saint-Jean pour faire les canettes, ramener les canettes ici... on voit rapidement l’effet sur les coûts de production.

Au niveau des gaz à effet de serre et de l'empreinte environnementale, ce n’était pas bon non plus. Et pour nous, c’est important , mentionne M. Provencher

Un contrat avec Sobeys pour approvisionner les supermarchés IGA du Québec a permis à l'entreprise d’aller de l’avant avec son projet qui vient créer quatre emplois à Amos.

Une fois scellées, les canettes sont réchauffées pour limiter la condensation, puis dirigées vers un équipement automatisé qui les met dans des boîtes de carton. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Une usine automatisée

L’eau est donc transportée de la source jusqu’à La Sarre, puis vers Amos, avec l’aide d’une citerne de 40 000 litres tirée par un camion électrique. À l’usine d’Amos, pratiquement toute la production est automatisée.

Les canettes arrivent vides. Elles entrent à l’intérieur, sont rincées une par une, puis elles vont se diriger vers l’embouteilleuse. C’est une machine canadienne produite à Calgary par la compagnie Cask. Elle peut embouteiller jusqu’à 85 canettes à la minute. Aujourd’hui, on fait de l’eau pétillante à la lime. Donc, on a mis notre saveur, on a mis l’eau de source et elle sera carbonatée juste avant d’être mise en canette , précise Francis Provencher lors d’une visite de l’usine.

Les produits en canettes Onibi de Liqueurs La Sarre sont expédiés dans la région, mais aussi dans les supermarchés IGA du Québec. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Une fois que le couvercle est scellé, les canettes sont légèrement réchauffées pour éviter que la condensation n'abîme les boîtes en carton.

Tout se fait automatiquement, de façon sécuritaire. C’est vraiment une belle machine. L’emboîteuse a une capacité plus grande que la ligne de production. Si on ajoutait une deuxième ligne de production, elle serait encore capable de fournir , souligne Francis Provencher.

Les caisses sont ensuite empilées à la main sur des palettes par un employé. L’entreprise compte éventuellement automatiser cette dernière étape.

Un employé doit empiler les boîtes de canettes sur des palettes. L'entreprise souhaite automatiser éventuellement cette dernière étape. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Agrandissement à La Sarre

L'entreprise régionale investit aussi près de 2 millions de dollars dans ses installations de La Sarre, où elle embouteille des contenants d’eau de source de 18 litres pour les refroidisseurs.

On a tellement augmenté les ventes qu’il fallait agrandir. Parce que pour servir un client, il faut stocker une bouteille vide et une bouteille pleine. L’agrandissement va aussi nous permettre d’être plus efficaces. Nous serons prêts à doubler encore la production. On vient de le faire dans les deux dernières années et là, on va doubler encore avec cet agrandissement , fait valoir Francis Provencher.

Liqueurs La Sarre fait travailler 10 personnes en Abitibi-Témiscamingue.