Des choix difficiles à venir pour le nouvel aréna à North Bay

Les conseillers municipaux de la Ville de North Bay auront des décisions difficiles à prendre lors de la réunion de mardi, afin de réduire les dépassements de coûts dans la construction du projet de nouveau centre sportif et communautaire dans la région.

Le projet de nouveau centre sportif et communautaire de North Bay a vu son coût total estimé à 69,2 millions de dollars, soit plus de 20 millions de dollars de plus que le budget qui avait d’abord été prévu par la municipalité.

Pour tenter de réduire la facture, le conseil municipal va se pencher sur un rapport d’un comité ad hoc, qui a identifié de possibles pans du projet qui pourraient être abandonnés pour réduire les coûts totaux à 52 millions de dollars.

Dans le rapport, les locaux d’associations, les locaux alimentaires, les espaces communautaires et certains vestiaires ont été identifiés comme des aspects non obligatoires du projet.

Les salles communautaires et associatives ainsi que l'aire alimentaire pourraient être coupées du projet.

Le conseil pourrait adopter en soirée mardi une motion qui réduit le projet de complexe sportif à un niveau incluant le minimum fonctionnel pour les activités , soit les composantes du projet qui sont jugées essentielles comme les deux patinoires et le bâtiment.

Si la motion est adoptée, le projet ferait l’objet d’un autre processus d’appel d’offres, les firmes devront prendre en compte la priorisation du conseil dans l’élaboration du projet révisé.

La conseillère municipale Lana Mitchell, qui a présidé les travaux du comité ad hoc, affirme que de prendre ces décisions n’a pas été facile, mais que le conseil se devait d’agir pour proposer un projet qui respecte la capacité de payer des contribuables .

Lana Mitchell affirme que le comité ad hoc dont elle fait partie a tenté de réduire le projet à son expression la plus simple.

Mme Mitchell affirme que le processus a visé à définir un nombre minimal d’attentes pour la réalisation du projet.

Elle indique que la municipalité doit travailler avec certains facteurs qui ne peuvent pas être modifiés, notamment les critères de construction zéro carbone qui sont associés à une subvention de 26 millions de dollars provenant du gouvernement fédéral, ainsi que des enjeux d’accessibilité.

Le conseil ne sait pas où il s’en va , selon une conseillère

Ces possibles nouvelles réductions au projet mettent en péril la vocation communautaire du projet, déplore la conseillère municipale Tanya Vrebosch, qui affirme que le conseil municipal ne sait pas où il s’en va avec ce dossier .

En ce moment, avec ces changements, on nous propose deux patinoires dans une boîte, ce n’est pas du tout ce que la communauté avait demandé , déplore-t-elle.

Elle déplore notamment le retrait possible de plusieurs vestiaires, ce qui met à mal la possibilité de recruter davantage d’arbitres pour les sports féminins, ainsi que la possibilité d’installer des vestiaires à genre neutre.

La conseillère municipale Tanya Vrebosh déplore les reculs de la municipalité sur le dossier.

Elle déplore aussi la nouvelle limite de 52 millions de dollars imposée par le conseil, qualifiant celle-ci de basée sur rien .

Elle ajoute que le temps presse, pour le projet, puisque le financement provenant du gouvernement fédéral pour l’aspect durable de la construction doit être réclamé dans certains délais.

Nous n’avons aucune preuve de communications qui confirment que les fonds du fédéral seront encore disponibles avec le nouvel échéancier , dit-elle.