Feux de forêts, inondations, tempêtes : la fatigue climatique touche des Néo-Écossais

La Nouvelle-Écosse se relève du passage de la tempête post-tropicale Lee. Bien qu’il y ait eu moins de dommage que prévu, la saison des ouragans n’est pas terminée et la fatigue climatique se fait sentir après des mois éprouvants.

Je suis saturé et j’aimerais que l’année 2023 se termine sans nouvel événement , dit Sara Schlief, résidente de Bedford.

L'année 2023 a en effet été difficile pour les Néo-Écossais. En mai, le plus important incendie de forêt de l’histoire de la Nouvelle-Écosse a ravagé une partie de la province. En juillet, de fortes pluies torrentielles ont provoqué des inondations record et fait quatre morts.

Il y a un peu trop d’urgences à mon goût , dit la conseillère municipale d’Hammonds Plains, Pam Lovelace.

De son côté, Laura Lin, une résidente d’Halifax, n’en peut plus des pannes de courant engendrées par les différentes catastrophes naturelles. Il faudrait de meilleures infrastructures , avance-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Hammonds Plains a été le quartier d’Halifax qui a le plus souffert des incendies de forêt du printemps dernier (Photo d'archives) Photo : CBC / Paul Poirier

Le weekend dernier, 155 000 foyers néo-écossais n’avaient pas de courant au plus fort des pannes liées à la tempête Lee. À 17 h lundi, un peu plus de 14 000 abonnés attendaient toujours d'être rebranchés.

Les équipes d’urgence du principal fournisseur d’électricité de la province, Nova Scotia Power, ont été plus mobilisées en 2023 que lors des années précédentes, confirme le porte-parole Matt Drove.

Les équipes veulent [toujours] restaurer l’électricité le plus vite possible, car elles vivent dans ces communautés , soutient-il.

Ouvrir en mode plein écran Fils électriques tombés sur la route 8 dans le secteur de Milton à Halifax, le 16 septembre 2023. Photo : Gracieuseté/Nova Scotia Power

Parallèlement, les intempéries des derniers mois ont forcé le Bureau de gestion des urgences a activer son centre de coordination plus souvent, et plus longtemps.

Cela devient difficile de maintenir du personnel pendant aussi longtemps quand il fait face à des catastrophes dans sa propre vie , explique son directeur, Paul Mason.

Alertes et préparation

En 2023, la Nouvelle-Écosse a essuyé des critiques d’experts pour son manque de préparation contre les désastres, notamment à la suite du déluge en juillet.

Avant l'arrivée de la tempête Lee, le gouvernement de Tim Houston a fait un point de presse afin d'informer la population des risques et des moyens de se préparer. Halifax a aussi encouragé les gens à s’inscrire à la liste de diffusion HfxAlert.

Il s'agit d'une bonne chose, selon Candice Redman, résidente de la capitale néo-écossaise. Je trouve qu’être informé sur ces événements est utile on peut alors l’utiliser au besoin , clame-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran La tempête Lee n'a causé aucun décès, disparition, blessure ou dommage matériel grave aux infrastructures en Nouvelle-Écosse lors de son passage ce week-end. (Photo d'archives) Photo : Université du Colorado / CIRA

Se tenir prêts et informés à l’approche de chaque catastrophe peut gruger bien de l’énergie.

Pour le conseiller municipal de Bedford, Tim Outhit, un quartier particulièrement touché par les inondations de juillet, les récentes intempéries qui ont frappé la province sont un signal qu’il est grandement temps de changer la façon dont on fait les choses .

