Le gouvernement ontarien et la Ville de Toronto ont formé un groupe de travail pour en arriver à un nouvel accord financier d'ici la fin novembre, de façon à assurer une stabilité financière à la plus grande municipalité de la province. Ils invitent Ottawa à s’y joindre.

Le premier ministre Doug Ford, qui estimait au départ que l'élection d'Olivia Chow à la mairie de Toronto serait un désastre , a adopté un ton plus conciliant lors de sa première conférence de presse avec la mairesse. Le chef conservateur a aussi présenté à la mairesse une photo encadrée des familles Chow et Ford devant la statue de feu Jack Layton, au bord du lac Ontario.

La mairesse de Toronto ainsi que le reste du conseil municipal demandent depuis plusieurs mois une nouvelle entente de financement avec la province. En 2023, les subventions provinciales de 3,4 milliards de dollars représentent environ 20 % des revenus de la Ville de Toronto.

Lundi, les deux dirigeants ont annoncé la création d’un groupe de travail composé de fonctionnaires des deux ordres de gouvernement. Ces personnes devront commencer à travailler immédiatement afin de parvenir à un accord avant la fin du mois de novembre, qui marque le début du processus budgétaire municipal.

La recherche d’un meilleur équilibre dans la prestation de services aux citoyens sera au cœur du travail du groupe, a affirmé la mairesse Chow. Cette dernière note qu’au cours des dernières années, les résidents de Toronto paient de plus en plus pour des services comme les transports en commun et les refuges pour sans-abri.

Pas de nouvelle taxe

Doug Ford a toutefois fermé la porte à l’introduction d’une nouvelle taxe de service municipale, et ce même si le groupe de travail la propose dans la cadre de ses discussions. Je ne veux pas imposer un fardeau supplémentaire aux contribuables , a-t-il dit.

Publicité

L’accord sur lequel s’entend le groupe de travail doit éviter l'imposition de nouvelles taxes , lit-on dans un communiqué de la province. Le 6 septembre, le conseil municipal a toutefois demandé aux fonctionnaires d’explorer une multitude de nouvelles sources de financement, dont une taxe de vente municipale et une taxe sur le stationnement.

La Ville de Toronto fait face à des défis financiers importants. Les pressions budgétaires atteindront 1,5 milliard $ en 2024. La Municipalité prévoit un déficit d’environ 900 millions $ à la fin de 2023; elle devra puiser dans ses réserves pour éponger les déficits si des subventions considérables ne sont pas obtenues d’ici la fin de l’année.

Lundi matin, la province a toutefois annoncé un financement supplémentaire à l'Allocation Canada-Ontario pour le logement, qui offre des prestations de logement à des personnes dans le besoin. L'Ontario investit 19,7 millions $ en nouvel argent, ce qui s'ajoute aux 6,67 millions $ annoncés plus tôt cet été.