Des investissements de 165 M$ en infrastructure à Shawinigan d’ici 2026

La réfection de la piscine du parc Antoine-St-Onge et le développement de la Vallée de la transition énergétique figure en tête de lice des principaux investissements que compte réaliser la Ville de Shawinigan au cours de la prochaine année.

Les élus ont dévoilé, lundi, un Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2024-2026 de 164,8 millions $ détaillant les projets prioritaires en infrastructures recevant du financement municipal pour les trois prochaines années. L'an prochain, 42 % des projets sont financés par des subventions.

En 2024, les parcs et plateaux sportifs touchent la plus grosse part des 46,8 millions $ prévus, dont un peu plus de 4,6 millions $ provenant de l'argent des contribuables a été réservé pour la réfection de la piscine et de la vespasienne du parc Antoine-St-Onge.

Une enveloppe de 450 000 $ est dédiée à la mise en place de jeux d'eau dans le secteur St-Gérard-des-Laurentides.

La désignation de la zone d'innovation en lien avec la filière batterie se fait aussi sentir dans les investissements municipaux. Près de 8 millions $ provenant du provincial permettront de décontaminer le site de l'avenue de la Transmission et de préparer des travaux visant à refaire l'artère qui longe la rivière Saint-Maurice.

Les problèmes à l’usine de traitement de l’eau potable du lac-à-la-Pêche continuent de nécessiter l’attribution de fonds publics. Quatre millions $ ont été réservés, dont 2 millions $ pour l’acquisition du système Actiflo, 2 millions $ pour le projet de la STELAP et 75 000 $ pour les travaux et le suivi du ruisseau Perchaude.

Environ 4,4 millions $ serviront à l’achat de véhicules, d’ameublement et d’équipements informatiques et 2,5 millions $ sera dédié au pavage de rue.

Le conseil municipal de Shawinigan a décidé de maintenir à 16 millions $ le plafond annuel relativement aux règlements d’emprunts afin de limiter la croissance de la dette .

