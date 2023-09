Langue et immigration au sommet des priorités de l’Association des francophones du Nunavut

Au cours de la prochaine année, l’Association des francophones du Nunavut (AFN) a bien l’intention de poursuivre son lobbyisme sur les scènes territoriale et fédérale, particulièrement en ce qui concerne les dossiers linguistiques et l’immigration francophone. Réuni en assemblée générale annuelle, samedi après-midi, l’organisme a fait part à ses membres de son intention de poursuivre dans sa lancée politique.

La 42e assemblée a réuni une vingtaine de membres au Franco-Centre, qui a récemment fait peau neuve après environ six mois de travaux. L’organisme a présenté ses états financiers de la dernière année et a procédé à l’élection de quatre administrateurs au sein du conseil d’administration : David Abernethy, Marc-Antoine Guay, Cheick Cissé (réélu) et François Ouellette (réélu).

Ouvrir en mode plein écran Les membres du conseil d'administration de l'Association des francophones du Nunavut, de gauche à droite : François Ouellette, Cheick Cissé, Marc-Antoine Guay, Safiatou Troaré, David Abernethy et Goump Djalogue. Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

Services en français

Le président de l’ AFN , Goump Djalogue, s’estime très satisfait du chemin parcouru au cours des 12 derniers mois. Il décrit une année assez riche au niveau politique , en citant notamment les travaux menés par l’ AFN dans le cadre de la réforme fédérale sur la Loi sur les langues officielles.

La question linguistique est d’ailleurs l’un des principaux dossiers sur lesquels l’organisme compte se concentrer cette année, puisque la Loi sur les langues officielles fait aussi l’objet d’une révision à l’échelle territoriale.

Le 27 septembre, l’organisme comparaîtra devant le Comité permanent de la législation, à l’Assemblée législative du Nunavut, pour présenter une série de recommandations. Ses priorités en la matière concernent notamment les services en français dans les systèmes de la santé et de la justice.

Signe qu’il juge prioritaire le lobbyisme politique, l’organisme a même créé un poste de gestionnaire des politiques publiques dont le mandat est surtout de faire le pont avec le gouvernement du Nunavut et améliorer les relations gouvernementales de l’ AFN , explique le directeur général de l’association, Christian Ouaka.

Avec les avancées qu’on a connues, ce n’est pas le moment de relâcher. Il faut continuer.

Ouvrir en mode plein écran Le directeur général de l'Association des francophones du Nunavut, Christian Ouaka Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

Cap sur l’immigration francophone

L’ AFN entend aussi s’impliquer dans l’élaboration de la politique en matière d’immigration sur laquelle se penche actuellement le gouvernement du Nunavut. Goump Djalogue souligne que l’immigration francophone contribue grandement à la revitalisation des communautés francophones minoritaires.

Au territoire, il n’existe aucune politique sur l’immigration francophone ou sur l’immigration tout court , complète Christian Ouaka. On souhaite que le gouvernement du Nunavut puisse se mettre à jour de ce côté-là et travailler avec la communauté francophone, entre autres pour cibler un niveau d’immigration pour que le poids démographique des francophones au territoire soit maintenu.

Centre de formation postsecondaire

Par ailleurs, l’ AFN se prépare à amorcer les formations de son centre Qaujimaniq de formation en français pour adultes, une initiative annoncée lors de la dernière assemblée générale annuelle.

Le centre offrira des formations générales ou professionnelles dans des domaines allant des langues à l’informatique, en passant par la santé.

Ouvrir en mode plein écran Il n'existe actuellement pas d'institution postsecondaire offrant des formations en langue française au Nunavut. L'AFN affirme que son centre Qaujimaniq nouvellement établi répondra ainsi à un besoin important au territoire. Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

À compter du 17 septembre, six ateliers parents-enfants seront offerts à des membres qui s’intéressent à l'action citoyenne et communautaire.

L’ AFN a aussi récemment signé des ententes avec des organismes partenaires, dont le Collège de l’Arctique du Nunavut, pour offrir une formation en français dès cet automne.