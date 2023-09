Un grizzli est photographié dans le centre-ville de Quesnel

Des résidents de Quesnel en Colombie-Britannique ont aperçu un grizzli samedi dans le centre-ville de cette municipalité située à 121 km de Prince George.

L'ours déambulait près des avenues Moffat et Johnston où se trouvent un quartier résidentiel, des commerçants et une école.

D'après le Service de conservation de la faune, la sécheresse et les feux de forêt ont mené à un nombre plus important de visites d'ours noirs dans les centres urbains, notamment à Prince George. Il est par contre plus rare pour un grizzli d'y être vu.

Julie Dorge, une photographe, a pris des photos du grizzli depuis sa voiture. Les conditions pour prendre de belles photos étaient parfaites : une fumée, le soleil du matin éclairant à contre-jour l'animal pendant qu'il mangeait de petites pommes d'un arbre dans la cour d'une résidence.

Ouvrir en mode plein écran Le grizzli se promenait dans un quartier résidentiel de Quesnel. Photo : Amanda Holmes

J'étais sous le choc lorsque j'ai aperçu l'animal pour la première fois , affirme-t-elle.

Julie Dorge dit que les résidents sont habitués à voir des ours noirs, mais pas de grizzlis. L'aura est différente , ajoute la photographe, c'était évident que le grizzli n'est pas habitué au centre-ville. Selon elle, l'animal semblait nerveux et maigre.

Avec les informations de David P. Ball