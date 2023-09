La Municipalité des Îles-de-la-Madeleine révisera sa carte électorale

La représentation électorale présente de trop grandes disparités entre les districts ce qui n'est pas conforme à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.

Trois districts électoraux du territoire municipal, soit ceux de L’Étang-du-Nord, de Fatima et de Grande-Entrée, ne respectent pas la réglementation.

La population de votants des Îles devrait être répartie équitablement dans des districts d’environ 1600 votants chacun.

Dans le cas de Grande-Entrée, le nombre d'électeurs est trop petit comparativement aux autres, tandis qu'il est trop élevé dans le district de Fatima.

La Municipalité des Îles-de-la-Madeleine est divisée en six districts électoraux : District no 1 : L’Île-du-Havre-Aubert

District 2 : L’Étang-du-Nord

District 3 : Cap-aux-Meules et L’Île-d’Entrée

District 4 : Fatima

District 5 : Havre-aux-Maisons

District 6 : Grande-Entrée

Ces six districts électoraux existent depuis la fusion municipale survenue en 2001. Leur composition n’a pas été modifiée depuis.

L’exercice, imposé par Québec, a été maintes fois reporté. Le conseiller de Grande-Entrée, Gaétan Richard, explique que la pandémie de COVID-19 a permis entre autres de repousser encore un peu plus l’échéance.

Toutefois, après trois mandats sans action, la Municipalité n’a plus le choix. Les élus doivent faire une proposition d’ici 2025 sinon Québec imposera un redécoupage de la carte électorale municipale. Le conseil municipal a décidé qu'au lieu de se faire imposer quelque chose, avec lequel on ne serait pas trop d'accord, on aimerait mieux trouver une solution , commente le conseiller.

Ouvrir en mode plein écran La nouvelle carte devra diviser les districts selon une répartition équitable des électeurs. (Photo d'archves) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

La Municipalité compte former un groupe de discussion de 20 à 30 personnes d'âges variés, dont au moins trois personnes provenant de chacun des six districts électoraux actuels pour s’entretenir des différents scénarios proposés par le conseil.

La direction générale a été mandatée pour recruter les membres du comité et recueillir les réactions aux scénarios sur la table.

Le conseil souligne qu’aucun élu ne sera membre du comité.

Cette consultation devrait aboutir à un projet de règlement.

Le maire Antonin Valiquette rappelle que comme tout projet de règlement, ce dernier sera soumis à un processus d’approbation publique. Si 100 personnes signent un registre pour s’opposer au projet de règlement, ce projet devra alors être modifié ou soumis à un référendum.

L’ensemble de l'exercice devrait se dérouler cet automne.

Avec les informations d'Isabelle Larose