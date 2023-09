Des géants du pétrole défendent une version plus réaliste de la transition énergétique

Au Congrès mondial du pétrole à Calgary, les présidents des pétrolières Aramco, ExxonMobil et China National Petroleum Corporation ont plaidé pour le maintien de la production d’hydrocarbures dans la transition énergétique. C’est la seule manière, disent-ils, d’assurer une source sûre et abordable d’énergie dans le monde.

Cette 24e édition du Congrès a pour thème La Transition énergétique : la voie vers la carboneutralité et pour ces dirigeants, cette voie inclut sans contexte le pétrole et le gaz.

Le monde mérite un plan de transition énergétique plus réaliste et plus robuste qui met l’emphase sur le déploiement de nouvelles sources d’énergie tout en reconnaissant le besoin continu pour l’énergie conventionnelle , a déclaré Amin Nasser, le président du plus gros producteur pétrolier, Saudi Aramco.

Une demande de pétrole croissante

Le dirigeant saoudien a ajouté avoir de la difficulté à croire à un pic de la demande de pétrole étant donné que celle-ci est en route pour atteindre un record en 2023 avec 103 à 104 millions de barils de pétrole consommés par jour. Et ceci au milieu d’une récession économique , a-t-il ironisé.

La semaine dernière, le chef de l’Agence internationale de l’énergie, Fatih Birol, a prédit (Nouvelle fenêtre) que la demande de pétrole, de gaz et de charbon devrait atteindre son pic dans la décennie.

Amin Nasser voit la consommation mondiale augmenter jusqu’à 110 millions de barils par jour d’ici 2030. Les énergies renouvelables n’ont, selon lui, que servi à modérer la croissance de cette consommation.

La demande augmente, elle ne décline pas.

Ne pas investir dans la production d’hydrocarbures fait courir le risque d’un manque de pétrole pour faire face à cette demande et à une augmentation des prix. Amin Nasser a tenu ces propos alors que le prix du baril de pétrole a dépassé les 91 $ US.

Nous devons investir, sinon nous aurons une autre crise, nous retournerons à utiliser plus de charbon ou d’autres produits bon marché et tous nos efforts de décarbonation partiront aux vidanges.

Ouvrir en mode plein écran Les présidents d'Aramco, Amin Nasser (à gauche) et d'ExxonMobil, Darren Woods, ont décrié les objectifs irréalistes de certaines visions de transition énergétique. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

À ses côtés, le président d’ExxonMobil, Darren Woods, a mis en garde contre les gens qui prennent leurs désirs pour des réalités : Le pétrole et le gaz sont très accessibles et faciles à transporter. Nous devons trouver des sources d’énergie qui ont tous ces avantages si nous allons avoir une transition.

Si nous n’investissons pas dans l’industrie, nous allons manquer d’approvisionnement.

Il faut construire le neuf avant de se débarrasser du vieux. Il faut maintenir une offre stable et sécuritaire d’hydrocarbures , a également approuvé le président de China National Petroleum Corporation, Hou Qijun. Sans un approvisionnement stable et sécuritaire de l’énergie d’aujourd’hui, la vie de millions de personnes sera menacée.

Des innovations technologiques encore attendues

Les dirigeants ont promis de réduire les émissions associées à leur produit, mais ils ont aussi avoué que la technologie n’était pas encore prête.

La capture et le stockage du carbone (CSC) sont la solution la plus citée pour arriver à une production de pétrole émettant moins de CO2.

D’ici 2050, nous avons besoin de 120 fois plus de projets de capture et stockage du carbone. Si nous arrivons à en faire plus, nous allons réduire le coût, mais il va falloir des innovations technologiques , a estimé Amin Nasser.

Ces avancées ne se réaliseront pas sans aides gouvernementales, a fait valoir Darren Woods.

De nombreuses organisations environnementales et des universitaires s'opposent toutefois à la mise en place d'incitatifs financiers pour les CSC . Ils considèrent la technologie comme trop coûteuse et inefficace dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Le gouvernement albertain jubile

La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, a accueilli ces discours comme de la douce musique à ses oreilles. Nous effectuons une transition pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, pas la production de pétrole et de gaz , a-t-elle indiqué en conférence de presse depuis le Congrès mondial du pétrole.

Selon elle, les discussions au Congrès prouvent que le gouvernement fédéral se fourvoie avec ces politiques environnementales.