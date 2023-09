Anticosti, maintenant patrimoine mondial

Site fossilifère de première importance, la plus grande île du Québec joint maintenant les rangs des biens naturels et culturels les plus précieux au monde.

Les membres du Comité du patrimoine mondial de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture ( UNESCO ), réunis pour l’occasion en Arabie saoudite, en ont décidé ainsi mardi matin, à la suite de quelques jours de délibération.

L'île d’Anticosti fait donc maintenant partie d’un éventail de près de 1 200 sites patrimoniaux éparpillés à travers le monde. Il est le 22e lieu canadien à être introduit dans la liste.

Sa consécration a été facilitée par la recommandation récente du conseiller officiel du Comité du patrimoine mondial de l' UNESCO . Selon l’Union internationale pour la conservation de la nature, l'île fait partie d'un groupe de sept sites qui méritaient d'être inscrits à la liste de biens culturels et naturels qui présentent un intérêt exceptionnel pour l’héritage commun de l'humanité.

Avec ses 440 millions d'années d'histoire, ses immenses falaises et ses canyons spectaculaires, l'île d'Anticosti est aussi reconnue pour ses écosystèmes côtiers exceptionnels et ses forêts d'algues. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Après une décennie d’efforts soutenus, il est maintenant temps pour ceux qui ont élaboré le dossier de candidature de récolter les fruits de leur travail.

John Pineault, qui était maire à l’époque, est l’une de ces personnes qui se sont démenées pour le dossier de candidature.

C’était un long processus qu’on ne fait qu'une seule fois dans sa vie. Je suis fébrile parce que je vois les étapes à travers lesquelles on est passées pour y arriver. On est un petit bled d’à peine 200 personnes, et on est arrivé à monter ce dossier-là, dit-il.

Aujourd’hui, il ne cache pas sa fierté pour son île : C’est un énorme honneur, pour les Anticostiens, que notre chez-nous soit désigné comme patrimoine mondial. Le lieu a une valeur universelle et mérite d’être protégé.

Ce n’est pas la fin d’un processus, c'est le début. Oui, on a réussi à convaincre les Nations unies que notre coin de terre est vraiment exceptionnel, mais maintenant le travail commence. Il faut ouvrir l'île au monde en respectant les valeurs des gens d’ici.

En 2013, les acteurs locaux montaient aux barricades pour empêcher l’exploitation potentielle des réserves de pétrole d'Anticosti.

En 2017, confronté à la grogne populaire et anticipant une éventuelle candidature au patrimoine mondial, Québec met officiellement fin à toute possibilité de travaux de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures sur l'île.

Les astres semblaient s’aligner pour une candidature en 2021, mais un changement de cap du gouvernement fédéral a plutôt mené à la soumission du dossier du site yukonais de Tr’ondëk Klondike cette année-là. Un choix qui aura finalement été payant, puisque ce site qui témoigne de la cohabitation entre Autochtones et Allochtones durant la période de la ruée vers l’or vient lui aussi d’être admis au sein du patrimoine mondial.

Il a fallu attendre février 2022 pour que se concrétise le dépôt de la candidature d’Anticosti.

Un coffre à trésors géologiques

C’est sur sa particularité géologique unique que repose la valeur patrimoniale de l’île. Sa croûte terrestre témoigne de la première extinction massive des espèces.

La géologie de l'île offre un aperçu exceptionnel de la première extinction massive sur terre, il y a des centaines de millions d'années. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Des chercheurs de plusieurs grandes universités dans le monde concluent qu'un refroidissement climatique brutal qui s’est produit il y a environ 445 millions d'années a probablement été responsable de l'extinction de 85 % des espèces marines.

À leurs yeux, l’île constitue le site fossilifère le mieux conservé de cette période à l’échelle planétaire.

La poussière retombera

Maintenant que le rêve est devenu réalité, les acteurs locaux anticipent des retombées qui pourraient changer à jamais la vie insulaire des résidents de Port-Menier.

La Municipalité envisage avec optimisme les effets touristiques de cette reconnaissance internationale, mais s'inquiète du manque d'infrastructures pour loger les visiteurs.

La capacité d'hébergement sur l'île est déjà saturée. De surcroît, la nature insulaire de la municipalité de L'Île-d'Anticosti augmente les coûts de construction d'environ 30 % et ralentit les travaux à venir.

La mairesse Hélène Boulanger insiste sur l’importance de mettre en branle le plus rapidement possible des projets de construction. Or, le temps s'égrène, et les touristes, de plus en plus nombreux, ne tarderont pas à visiter l'île.

À qui incombe la protection du site?

Étant membre des Nations unies à l’époque, le Canada s’engageait à respecter la Convention du patrimoine mondial lors de la signature officielle du traité en 1972.

Aujourd’hui, 166 États sont signataires d’une convention qui étale les notions de protection de la nature et de préservation des biens culturels.

Au final, il en revient au Canada de veiller à la conservation et à la gestion des biens canadiens inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’ UNESCO .

L’ UNESCO insiste toutefois qu’Anticosti appartient désormais à l’ Humanité . Des organismes internationaux indépendants effectueront un suivi du site pour faire état de sa gestion et de sa protection.

Avec la collaboration de Renaud Chicoine-Mckenzie