Rejet de l’appel de la police d’Edmonton dans l’affaire d’un agent condamné pour vols

La Cour d'appel de l'Alberta a refusé en août d'entendre une demande d'appel du Service de police d'Edmonton dans une affaire concernant un de ses agents, David Ahlstrom, reconnu coupable de vols et suspendu sans solde.

David Ahlstrom avait alors saisi la Commission d’examen de l’application de la loi de l’Alberta, qui avait décidé, en mars, qu'il devait conserver son emploi, annulant ainsi la décision disciplinaire de la police. La commission avait simplement imposé une sanction de réduction de grade pendant deux ans à David Ahlstrom.

Au début du mois d'août, la Cour d'appel a entendu la requête du chef de la police d'Edmonton, Dale McFee, qui visait à faire appel de la décision de la Commission d’examen.

La juge Jolaine Antonio a reconnu que les motifs de l'appel avaient des chances raisonnables d'aboutir, mais a conclu, « avec une certaine réticence », que l'appel devait être rejeté, à moins qu'il porte sur une question de droit importante.

La police municipale examine actuellement la décision de la juge avant de déterminer les prochaines étapes à suivre. Un porte-parole de la police a indiqué que David Ahlstrom avait été suspendu sans salaire pendant la procédure.

Rappel des faits

Le 4 octobre 2016, l’agent David Ahlstrom a été chargé de surveiller le périmètre d'une scène d'homicide dans une maison du nord-est d'Edmonton. Il est entré dans la maison et a pris 300 $ en espèces. Le lendemain, il a raconté à un superviseur qu'il avait trouvé de l'argent, mais qu’il avait oublié de le soumettre comme pièce à conviction.

Publicité

L'Équipe d'intervention de l'Alberta en cas d'incidents graves (ASIRT) a ouvert une enquête, au cours de laquelle la police d’Edmonton a affecté l’agent à des tâches administratives.

Dans le cadre de son enquête, l' ASIRT a soumis David Ahlstrom à deux tests d'intégrité , sans qu’il ne le sache. Le 10 mai 2017, un enquêteur a remis à David Ahlstrom un sac de sport en prétendant l'avoir trouvé. M. Ahlstrom a fouillé dans le sac et a pris 25 $ en espèces et deux cartes Visa prépayées de 50 $.

Le 2 août 2017, il a été invité à participer à la recherche d'un véhicule signalé comme volé. Là encore, il a dérobé 88 $ et deux paquets de cigarettes dans le véhicule.

Arrêté et accusé en vertu du Code pénal, David Ahlstrom a plaidé coupable de trois chefs d'accusation de vol et de trois chefs d'accusation d'abus de confiance et, en août 2018, il a été condamné à 18 mois de probation.

À l'issue de la procédure pénale, il a été inculpé de 10 chefs d'accusation pour mauvaise conduite en vertu du règlement sur les services de police. Il a plaidé coupable pour tous ces chefs d'accusation.

Publicité

Un trouble de stress post-traumatique

En mai 2021, David Ahlstrom a témoigné lors de son audience disciplinaire, au cours de laquelle deux psychiatres et un psychologue judiciaire ont également été entendus.

Avant le premier vol en 2016, un diagnostic avait confirmé qu'il souffrait d’un trouble de stress post-traumatique (TSPT) et d'un trouble dépressif majeur, mais le président de l'audience disciplinaire avait jugé que la gravité de son inconduite l'emportait sur l'influence de ses problèmes de santé mentale.

Le président de l'audience disciplinaire avait également relevé que les symptômes du TSPT existaient avant le premier incident d'inconduite.

La Commission d’examen de l’application de la loi de l’Alberta, elle, a estimé que David Ahlstrom avait fourni suffisamment de preuves d'une relation de cause à effet entre sa mauvaise conduite et ses problèmes de santé mentale pour atténuer la sanction.

Avec les informations de Stephen Cook