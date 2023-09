Un syndicat de fonctionnaires poursuivi pour près d’un million $ par un ancien cadre

L’ancien plus haut dirigeant de l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC), Edward Gillis, poursuit le syndicat pour congédiement injustifié. Radio-Canada a appris qu’il réclame plusieurs centaines de milliers de dollars en dommages et intérêts, une poursuite qui survient sur fond de tensions avec la présidente.

Edward Gillis travaillait pour le deuxième plus important syndicat de fonctionnaires depuis 1999 lorsqu’il a été remercié en juin 2022, six mois après l’arrivée en poste de Jennifer Carr à la présidence. Il était administrateur en chef des opérations et secrétaire exécutif du syndicat qui gère un budget d’environ 55 M$, emploie environ 220 personnes et représente plus de 62 000 fonctionnaires fédéraux.

M. Gillis réclame au syndicat 673 029,54 $ en dommages et intérêts pour rupture de contrat et 200 000 $ en dommages et intérêts punitifs, accusant le syndicat d’avoir agi de mauvaise foi.

L’ancien cadre veut également être indemnisé pour la perte d’accès au régime de retraite et de ses vacances accumulées, ainsi que pour les frais juridiques reliés à cette affaire.

La partie défenderesse, elle, juge les indemnités réclamées abusives et demande le rejet de cette action en justice.

Mésentente avec la présidente

Des documents déposés en juillet 2022 à la Cour supérieure de l’Ontario font état de tensions entre Edward Gillis et le conseil d’administration après l’élection de Jennifer Carr à la présidence.

Environ deux semaines après son entrée en fonction en janvier 2022, Jennifer Carr a avisé Edward Gillis qu’il n’était plus le bienvenu aux rencontres du conseil d’administration , peut-on lire dans la demande introductive d’instance.

La présidente a expliqué que M. Gillis amenait avec lui un certain bagage aux rencontres et que sa présence mettait les élus inconfortables . Mme Carr a mentionné que cette décision n’était pas une mesure disciplinaire, mais plutôt une nouvelle façon de fonctionner, selon la poursuite.

De son côté, dans un document juridique de dix pages, l’ IPFPC allègue que plusieurs fautes commises par Edward Gillis justifient son congédiement.

La défense affirme que le plaignant s’est opposé à plusieurs reprises à la présidente et aux autres membres du conseil d’administration. Il était déterminé à maintenir sa propre influence au détriment des initiatives et prérogatives du conseil , écrivent les avocats du syndicat.

Par ses actions, il était clair que le plaignant se considérait non pas comme un conseiller [...], mais plutôt comme un rival des élus pour le contrôle de l’organisation

Après plusieurs désaccords, Edward Gillis a tenté de rallier les membres du conseil d’administration contre la présidente , plaide le syndicat. Cette campagne de pression contre le conseil d’administration était tout à fait inappropriée et la présidente s’est sentie intimidée peut-on lire dans l’exposé de la défense.

Les avocats de l’ IPFPC reprochent aussi à Edward Gillis d’avoir abusé de son autorité, en demandant à un employé du syndicat de créer un faux compte Facebook afin de s’infiltrer dans un groupe privé réservé aux membres de l’Institut et d’y afficher des messages grossiers et antagonistes .

Hostilité et manque de respect

L’ancien plus haut cadre aurait également eu des interactions hostiles et irrespectueuses avec la présidente Jennifer Carr, le conseil d’administration et d’autres employés de l’organisation.

Selon la partie défenderesse, Edward Gillis a refusé ou négligé d’exécuter les instructions de la présidente et du conseil d’administration. On lui reproche aussi d’avoir fait preuve d’obstruction en retenant ou refusant de fournir des informations aux élus.

Au printemps 2022, M. Gillis se serait montré impoli envers les membres du conseil d’administration lors d’une réunion. La défense précise qu’ il s’est mis à réprimander les élus [de l’ IPFPC ] et les a informés qu’ils n’avaient pas le droit de recevoir de l’information au sujet des questions opérationnelles de l'organisation .

Après ces événements, le président du comité des finances a informé le plaignant que sa conduite était inappropriée et lui a demandé de changer son comportement , soutient la défense.

Congédiement injustifié ?

Edward Gillis plaide pourtant ne jamais avoir fait preuve de mauvaise conduite , de désobéissance ni de négligence en service dans le cadre de ses fonctions. Il affirme également ne jamais avoir fait l’objet de mesures disciplinaires, de plans d’améliorations pendant sa carrière. De plus, selon l’ancien cadre de l’ IPFPC , la défenderesse ne lui a jamais fait part de préoccupations concernant une prétendue mauvaise conduite .

L’ancien cadre du syndicat de fonctionnaires soutient que l’ IPFPC a concocté ces allégations dans le but d’éviter de lui payer [les indemnités dues] au moment de la résiliation [de son lien d’emploi] .

La conduite [de l’IPFPC] est odieuse, arrogante, autoritaire et indûment insensible

Le poursuite ajoute que la manière dont Edward Gillis a été traité par son ancien employeur a eu d’importantes répercussions sur sa santé mentale et son bien-être.

Dans une entrevue accordée à Radio-Canada, Me Alex C. Lucifero, qui représente Edward Gillis, affirme qu’il n'existe aucune preuve des allégations formulées par la défense pour tenter de justifier le congédiement de son client.

L’avocat ajoute qu’Edward Gillis est très déçu, mais aussi surpris de l’attitude de l’ IPFPC dans son dossier, compte tenu qu’il s’agit d’un syndicat. [Un syndicat], sa raison d'être, est d'agir en soutien et en faveur des employés , souligne Me Lucifero.

Le fait qu'un syndicat, en tant qu'employeur, ait décidé de traiter l'un de ses employés de longue date de cette façon est très, très décevant.

Le bureau de la présidente Jennifer Carr a refusé notre demande d’entrevue, car l’ IPFPC a pour principe de ne pas commenter les affaires devant les tribunaux .

Par courriel, un avocat du syndicat indique néanmoins que les deux parties ont échoué un processus de médiation avant le dépôt de la poursuite.

L'Institut a l'obligation de protéger l'argent de ses membres qui provient de leurs cotisations syndicales , ajoute Me Howard Levitt.

[Le syndicat] a l'intention […] de ne pas dépenser plus d'argent pour un règlement que ce à quoi M. Gillis a droit.

Les deux parties seront de retour en cour le 13 octobre 2023.