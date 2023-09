Acquisition d’un terrain du Groupe Huot pour du logement social : Québec écarte l’idée

La Ville de Québec n’a pas l’intention d’acheter le chantier du Groupe Huot situé sur le boulevard Père-Lelièvre à Québec afin de le transformer en logements sociaux, contrairement à ce que souhaite Équipe Priorité Québec.

Lundi matin, la deuxième opposition à la Ville de Québec a demandé à ce que l’administration Marchand utilise son droit de préemption, permettant à la Municipalité d’acheter le terrain en priorité sur d’autres acheteurs.

Le chantier de Millénium Construction, une division du Groupe Huot, a été laissé à l'abandon depuis plusieurs mois en raison des difficultés financières de l’entreprise. Le projet initial devait permettre la construction de près de 300 logements dans le quartier Duberger–Les Saules.

Patrick Paquet, Eric Ralph Mercier et Stevens Mélançon d'Équipe Priorité Québec. Photo : Radio-Canada / Louis Boisvert

Selon le chef du parti, Patrick Paquet, l’acquisition du chantier est une opportunité pour construire de nouveaux logements sociaux puisque la Municipalité n’arrive pas à en livrer 500 par année, tel que promis.

On pourrait même aller plus en hauteur puisqu’il n’y a pas de quartiers résidentiels à proximité. On pourrait aller jusqu’à 500 logements si on monte de 2 étages supplémentaires. Qui va en bénéficier? Ce sont les citoyens. On a un manque de logement criant , a déclaré Patrick Paquet.

La Ville se défend d’avoir déjà entrepris un projet de logement social, juste à côté. Les Habitations Père-Lelièvre doivent voir le jour en 2024 et inclure 96 logements sociaux.

Pour l’instant, il n’y a pas de projet pour reprendre le chantier Huot sur Père-Lelièvre et en faire du logement social. Un projet de logement social est en chantier sur un terrain voisin.

Une proposition prématurée selon Québec d’abord

L’achat des terrains et des immeubles du Groupe Huot serait possible à compter du 27 septembre prochain, selon Équipe Priorité Québec, mais il n’est pas clair si un droit de préemption peut être appliqué sur un terrain visé par une créance.

C’est un peu n’importe quoi. Il y a une faillite en cours. Il y a un créancier qui s’en vient chercher le terrain et qui va certainement avoir une opinion sur ce qu’il va en faire, comment il va se payer. C’est minimalement prématuré, possiblement très hasardeux comme proposition , a soutenu le chef de Québec d’abord, Claude Villeneuve.

Avec les informations de Louise Boisvert