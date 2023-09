Autogare d’Alma fermée : la Ville pourra statuer sur la réouverture mardi

La Ville d'Alma devrait savoir mardi si l'autogare du centre-ville pourra rouvrir au courant de la semaine.

La mairesse Sylvie Beaumont a indiqué qu'une inspection préventive a forcé la Ville à fermer ce stationnement à étages jeudi soir.

Sylvie Beaumont croit que l'autogare demeure sécuritaire même si des travaux évalués à 8 M$ devront être faits en 2025.

On inspecte de façon régulière notre autogare parce qu'on sait qu'on devra procéder éventuellement à des interventions majeures au niveau de l'autogare, mais pour le moment, elle est très sécuritaire. Mais lors d'une inspection, on a découvert qu'il y avait une tige qui sortait de l'asphalte, qu'on n'avait pas vue auparavant. Donc rapidement on s'est tourné du côté de la firme d'ingénieurs pour venir vérifier si c'était un élément qu'on devait prendre de façon importante et rapide. À première vue, ça semble assez bénin , a expliqué Sylvie Beaumont en entrevue lundi.

Vers un refuge

Par ailleurs, Alma compte se doter comme Saguenay d'une maison permanente pour héberger les sans-abri. De retour du Sommet sur l'itinérance qui s'est tenu vendredi à Québec, la mairesse a confirmé la nécessité d'aller plus loin que des abris temporaires.

Je pense que c'est absolument nécessaire qu'on puisse installer un refuge permanent. Je sais que du côté du député, M. Éric Girard, il y a un travail qui se fait à l'heure actuelle, alors on attend des réponses là-dessus qu'on espère positives , a débuté Mme Beaumont.

Ouvrir en mode plein écran La mairesse d’Alma, Sylvie Beaumont Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

La semaine dernière, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean avait annoncé son intention d’ouvrir un refuge de sept places permanentes à Alma. La Maison d’accueil pour sans-abri de Chicoutimi avait aussi fait part de son désir de s’installer au Lac-Saint-Jean en collaboration avec d'autres organismes.

Régler cette problématique-là ne peut pas passer uniquement par le logement, quoique c'est absolument nécessaire, mais il faut que ces gens-là puissent être accompagnés. Puis pour les accompagner, ça prend des personnes qui sont évidemment spécialisées dans le domaine. Il y en a plusieurs, il y a des organismes qui sont prêts d'ailleurs à le faire, mais ils ont besoin de l'aide gouvernementale, donc évidemment ce n'est pas une problématique qui va se régler uniquement en les logeant au courant de l'hiver , a-t-elle enchaîné.

Alma recense une trentaine d'itinérants alors que le taux de logements disponibles frise le 0 %.

Avec les informations de Michel Gaudreau