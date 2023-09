Trudeau accuse l’Inde d’avoir commandité le meurtre d’un Canadien sikh

Justin Trudeau dénonce le rôle potentiel du gouvernement indien dans le meurtre d'un Canadien sikh au pays en juin dernier.

Les agences de sécurité canadiennes enquêtent depuis les dernières semaines sur des allégations crédibles établissant un lien potentiel entre des agents du gouvernement de l’Inde et l’assassinat d’un citoyen canadien, Hardeep Singh Nijjar, selon M. Trudeau.

Le premier ministre a fait cette déclaration lundi durant la période de questions à Ottawa.

Le Canada est un État de droit. La protection de nos citoyens, de même que la défense de notre souveraineté, sont essentiels.

Nos priorités ont donc été, premièrement, de faire en sorte que nos organismes de sécurité et d’exécution de la loi assurent en permanence la sécurité de tous les Canadiens et, deuxièmement, que toutes les mesures nécessaires soient prises pour tenir les auteurs de ce meurtre responsables de leurs actes , a poursuivi M. Trudeau.

Ouvrir en mode plein écran Le premier ministre canadien Justin Trudeau lors d'une rencontre bilatérale avec le premier ministre de l'Inde, Narendra Modi, au sommet du G20. (photo d'archives) Photo : The Canadian Press / Sean Kilpatrick

Il dit avoir discuté du dossier personnellement avec le premier ministre indien, Narendra Modi, lors de leur rencontre la semaine dernière au sommet du G20. Le Canada a également fait part de ses préoccupations aux hauts responsables du renseignement et de la sécurité du gouvernement de l’Inde, a-t-il ajouté.

L’implication de tout gouvernement étranger dans le meurtre d’un citoyen canadien en sol canadien constitue une violation inacceptable de notre souveraineté. Un tel acte va à l’encontre des règles fondamentales qui régissent les sociétés libres, ouvertes et démocratiques.

Je continue de demander instamment et avec la plus grande fermeté au gouvernement de l’Inde de coopérer avec le Canada pour éclaircir cette affaire , a affirmé le premier ministre canadien. Il a également dit s'attendre à ce que le gouvernement de l’Inde réaffirme que sa position sur les opérations extrajudiciaires dans un autre pays est clairement et sans équivoque conforme au droit international .

Le Canada a expulsé un diplomate indien du plus haut niveau en réaction, a annoncé la ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly.

Ouvrir en mode plein écran Hardeep Singh Nijjar était président du gurdwara Guru Nanak et était fortement impliqué dans sa communauté. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Un affront scandaleux à la souveraineté canadienne , dit Poilievre

Pour le chef de l'opposition, Pierre Poilievre, il s'agit, si ces allégations sont fondées, d'un affront scandaleux à la souveraineté canadienne .

Il a offert ses condoléances aux proches de Hardeep Singh Nijjar.

Les Canadiens méritent d'être protégés en sol canadien.

Il exhorte les autorités indiennes à faire preuve de transparence, parce que la vérité doit absolument être révélée sur les auteurs et les commanditaires de ce crime.

Les conservateurs continueront de travailler pour obtenir ces réponses , a-t-il dit en anglais.

Il a appelé les Canadiens à demeurer calmes et à soutenir à la diaspora indienne au Canada. Nous sommes tous canadiens. C'est notre pays. Nous devons être unis pour notre pays et les uns pour les autres , a déclaré le chef conservateur.

Mettons de côté nos différends et unissons nous pour défendre l'État de droit.

Le leader parlementaire du Bloc québécois, Alain Therrien, a affirmé que les membres de sa formation politique sont sous le choc .

Les pays étrangers doivent respecter nos frontières. C'est à nos forces de l'ordre d'intervenir sur notre territoire dans le respect de nos lois. nous sommes un État de droit et, en tout temps, sans exception, tout le monde doit respecter cela.

Ouvrir en mode plein écran Des milliers de personnes ont assisté aux funérailles de Hardeep Singh Nijjar au temple Guru Nanak de Surrey. Il est décédé le 18 juin, après avoir été atteint par balles alors qu'il était dans son véhicule stationné. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Témoignage personnel de Jagmeet Singh

C'est scandaleux. C'est choquant. Et cela aura des impacts profonds et dévastateurs pour les Canadiens , a dit d'emblée le chef du NPD , Jagmeet Singh.

Sur une note personnelle, je veux partager avec vous ce que cela signifie pour la communauté sikhe , a-t-il poursuivi. J'ai grandi en entendant plusieurs histoires [selon lesquelles] si tu soulèves des inquiétudes en lien avec la violation des droits humains en Inde, qu'il se peut que tu te fasses refuser un visa. Que si tu retournais en Inde, tu pourrais est sujet à la torture, à la violence et même à la mort.

Mais d'entendre le premier ministre du Canada corroborer un lien potentiel entre le meurtre d'un citoyen canadien, en sol canadien, par un gouvernement étranger, est quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer.

Le sentiment de sécurité des Canadiens a été ébranlé, estime M. Singh, rappelant que le Canada est une terre d'accueil pour de nombreux réfugiés qui ont fuient la violence et la persécution en quête de liberté et de sécurité.

Il leur a offert son soutient et a promis d'utiliser tous les outils à la disposition du gouvernement canadien pour que les coupables répondent de leurs actes devant la justice.

Plus de détails à venir…