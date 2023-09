Le jeu culte Grand Theft Auto V a 10 ans

Le 17 septembre 2013, Rockstar Games a lancé ce qui allait devenir l’un des jeux vidéo les plus vendus de tous les temps : Grand Theft Auto V (GTA V). Une décennie plus tard, les fans attendent impatiemment la suite, GTA VI, au sujet de laquelle le studio se fait avare de détails.

Se déroulant dans un monde ouvert, le jeu d’action GTA V, dont la série est souvent décriée pour sa violence, permet aux joueurs et aux joueuses d’incarner des malfrats à travers des scènes crues, et de faire des poursuites en voiture à l’intérieur de décors réalistes inspirés de Los Angeles.

D’abord lancé sur Xbox 350 et PlayStation 3, puis sur les autres générations de consoles, même les plus récentes Xbox Series et PlayStation 5, le titre s’est vendu à 185 millions d’exemplaires, générant quelque 8 milliards de dollars américains (10,8 milliards $ CA) de recettes depuis 2013.

Pour souligner l’anniversaire de son jeu, Rockstar a remercié ses fans sur X (ex-Twitter) et annoncé une poignée de nouveaux contenus (Nouvelle fenêtre) à l’effigie de GTA V pour son jeu en ligne GTA Online, sorti en octobre 2013 – des vêtements, des voitures, des finitions d'armes, des objets à collectionner et des modes supplémentaires.

Pas de nouvelles de GTA VI

L’entreprise n’a toutefois rien dévoilé de nouveau à ses fans concernant la suite très attendue du jeu, GTA VI, confirmée en février 2022.

Le 19 septembre prochain, soit deux jours après les 10 ans du jeu GTA V, il se sera écoulé un an depuis la fuite massive du jeu GTA VI. Le code source du titre ainsi qu’environ 90 vidéos montrant, entre autres, des éléments de jouabilité et de scénario, avaient alors été publiés sur un forum par un pirate du nom de teapotuberhacker.

Les vidéos semblaient aussi confirmer la nouvelle de l’agence Bloomberg selon laquelle les joueurs et les joueuses pourraient incarner un personnage féminin.

Rockstar avait alors déclaré dans un communiqué être extrêmement déçu que des détails de [son] prochain jeu aient été divulgués de cette manière , avant d’avancer que les fuites ne devraient pas avoir d’effet négatif sur le développement du jeu.

La fuite a peut-être refroidi les ardeurs de Rockstar à divulguer de nouveaux détails sur le sixième opus de la série, dont les annonces se font rares.

La date de sortie officielle n’a pas encore été dévoilée, mais les rumeurs laissent croire à un lancement au plus tôt en 2024.