Katy Perry vend ses chansons pour 225 M$ US

L’entreprise Litmus Music a acheté le catalogue de la chanteuse américaine Katy Perry pour 225 millions de dollars américains (337 millions de dollars canadiens).

L’entente comprend les cinq albums de l’artiste, parus entre 2008 et 2020 : One of the Boys, Teenage Dream, Prism, Witness et Smile. Les bandes maîtresses des albums demeurent la propriété de Universal Music Group.

Droits d’auteur ou bandes maîtresses? Les droits de composition (la musique) et d’écriture (les paroles) d’une œuvre représentent tout ce qui existe avant que la chanson soit enregistrée. Les bandes maîtresses sont les enregistrements de celle-ci. Chaque œuvre musicale enregistrée peut donc avoir plusieurs propriétaires qui reçoivent des profits chaque fois que la pièce musicale est utilisée.

Le cofondateur de Litmus, Dan McCarroll, croit que Katy Perry est une visionnaire créative qui a eu une influence majeure dans le domaine de la musique , peut-on lire dans Variety (Nouvelle fenêtre). L’achat des enregistrements de Keith Urban, en décembre dernier, a été leur premier gain significatif depuis la fondation de l’entreprise, en 2022.

Katy Perry a choisi de faire évoluer sa carrière à un rythme moins effréné depuis quelques années, en œuvrant entre autres en philanthropie. Elle consacre également davantage de temps à sa famille depuis la naissance de sa fille, en août 2020. Par ailleurs, la célébrité sera de retour comme juge pour la 22e saison de l’émission American Idol, au printemps 2024.

Katy Perry était l’une des femmes les mieux payées de l’industrie musicale dans les années 2010. Sa fortune, évaluée à plus de 38,5 millions de dollars américains, selon le magazine Forbes, ne repose pas que sur ses chansons : son rôle de juge à American Idol serait très lucratif et elle ferait également énormément d’argent grâce à ses collections de vêtements et de souliers, ainsi qu’à la gamme d’apéritifs non alcoolisés qu’elle a cocréée.

De nombreux artistes ont choisi la même voie que Katy Perry durant la dernière année. Justin Bieber a notamment vendu ses droits musicaux à Hipgnosis en janvier, Primary Wave a acheté les pièces musicales de Sarah McLachlan en avril, et BMG s’est procuré les chansons de Paul Simon en juin 2023.