À Winnipeg, une course de rue présumée envoie deux personnes à l’hôpital

Un homme et une femme ont été transportés à l'hôpital dimanche soir après que leur voiture ait été heurtée par un véhicule impliqué dans une course de rue, indique la police de Winnipeg.

Les policiers sont arrivés sur les lieux de la collision, à l’intersection de l’avenue Portage et de la route Sturgeon, aux alentours de 20 h 10 dimanche dernier.

L’homme et la femme dont la voiture a été percutée ont été amenés à l’hôpital dans un état critique et instable. Leur état s’est plus tard stabilisé, indique le Service de police de Winnipeg dans un communiqué publié lundi.

D’après les autorités, une Honda Civic blanche et une Volkswagen GTI noire circulaient en direction ouest sur l’avenue Portage, à proximité de la route Sturgeon, lorsqu’une troisième voiture se dirigeant vers l’est a été heurtée par la Honda Civic.

Le conducteur et seul occupant de la Honda Civic a été transporté à l’hôpital par mesure de précaution.

Les conducteurs de la Honda Civic et de la Volkswagen GTI ont été accusés d'avoir participé à une course de rue et de conduite dangereuse. Leurs véhicules ont été saisis et envoyés à la fourrière.

La police de Winnipeg enquête toujours sur l'affaire.

La police demande à toute personne ayant des informations, y compris des images de la collision, de contacter la division de la circulation au 204-986-7085 ou Échec au crime au 204-786-8477 ou de faire un rapport en ligne sur le site web d'Échec au crime. (Nouvelle fenêtre)