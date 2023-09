« Un parcours du combattant » : c’est ainsi que des parents d'enfants ayant un retard de développement décrivent leur expérience dans le réseau de la santé québécois. Bien que leur enfant vive des difficultés importantes, chaque étape à franchir pour obtenir des services relève du défi.

L’Observatoire des tout-petits sonne l’alarme à ce sujet dans un rapport publié mardi. Selon les derniers chiffres disponibles au ministère de la Santé et des Services sociaux, soit ceux de 2020-2021, un enfant sur cinq avec un besoin de soutien particulier ne parvient pas à obtenir un suivi dans les délais prescrits.

D’abord, c’est très complexe pour les parents de connaître les différents services dont pourrait bénéficier leur enfant. Et pour accéder aux services, ça prend un diagnostic , explique la directrice de l’Observatoire des tout-petits, Fannie Dagenais.

En 2019, le gouvernement a implanté le programme Agir tôt, visant à détecter le plus rapidement possible les retards chez un enfant. Un parent, un éducateur, un intervenant ou une infirmière peuvent ainsi contribuer au dépistage et l’orienter vers les bons services. En un an seulement, soit d'avril 2022 à mars 2023, plus de 14 000 enfants avaient complété leur dépistage sur la plateforme.

Après le dépistage, un goulot d’étranglement

Les chiffres nous disent effectivement que davantage d’enfants ont reçu leur diagnostic. Par contre, ça crée des goulots d’étranglement pour obtenir ensuite les services. C’est à géométrie variable selon les régions.

Le programme est prometteur, mais les conditions pour son déploiement optimal ne sont pas en place partout au Québec , indique le rapport de l’Observatoire des tout-petits. Quand on a notre fameux diagnostic, on se retrouve sur une longue liste d’attente pour avoir accès aux services , poursuit Mme Dagenais.

Par exemple, une étude régionale du groupe de recherche PASSAGE, en Estrie, note qu’une grande part des familles n’avaient toujours pas reçu les services vers lesquels elles avaient été orientées, même 6 à 12 mois après le dépistage.

Les données du ministère de la Santé démontrent effectivement que les plus longs délais d’attente concernent la déficience intellectuelle, le trouble du spectre de l’autisme et les troubles de langage. Ces délais s’allongent pour les enfants qui ont plus d’un diagnostic ou dont le profil ne correspond pas tout à fait aux critères.

Selon les témoignages de gestionnaires du réseau de la santé […] sans un ajout considérable de ressources allouées à ce programme, il sera difficile de traiter l’ensemble des demandes dans un délai raisonnable , peut-on lire dans le rapport de l’Observatoire.

Les douze travaux d’Astérix

Il n’y a pas que les services cliniques qui sont difficiles à obtenir; l’aide financière le serait tout autant, en raison d’une lourdeur administrative.

Certains formulaires comptent 17 pages dans lesquelles on demande aux parents de documenter l’ensemble des limitations de leur enfant dans la vie quotidienne. Des documents complémentaires sont souvent exigés, ce qui nécessite la participation de professionnels de la santé pour lesquels l’accès est limité.

Certaines demandes doivent être effectuées annuellement, en fournissant de nouveau tous les documents, même si la situation de l’enfant demeure inchangée.

De plus, force est de constater qu’il n’y a pas d’arrimage entre les programmes. Les informations sur les aides financières disponibles ne sont pas centralisées. Les parents doivent les rechercher sur les sites web de différents ministères. Il en va de même pour les services de garde éducatifs qui renonceraient à faire ces demandes fastidieuses.

Fannie Dagenais s’en désole. La période de la petite enfance, c’est une période charnière sur le plan du développement. La science nous dit que les interventions menées à cet âge-là sont plus efficaces à cause de la plus grande plasticité du cerveau.

Le recours au privé, la seule option

Non seulement les obstacles vécus par ces familles mettent à risque le développement des enfants, mais leurs répercussions sont importantes sur la santé mentale des parents et leur situation financière.

Plusieurs doivent se tourner vers des services privés. Une évaluation en orthophonie peut coûter entre 500 et 1100 $, alors que le coût d’une séance en psychoéducation varie de 120 à 140 $ l’heure. De nombreux parents doivent travailler à temps partiel ou rester à la maison pour s’occuper de leur enfant et assister à tous les rendez-vous.

Les parents vont souvent avoir des symptômes de dépression ou d’anxiété à cause de la charge mentale que requiert la condition de l’enfant et le démarchage pour obtenir les différents services , note Fannie Dagenais.