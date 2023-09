Michelle Boileau élue à la tête de l’AFMO

La maire de Timmins, Michelle Boileau, a été élue dimanche à la présidence de l’Association française des municipalités de l’Ontario (AFMO), succédant ainsi l’ex-maire de Moonbeam Nicole Fortier-Levesque.

Lors de l’assemblée générale annuelle qui se déroulait dimanche matin à Kapuskasing, Mme Boileau a été élue à la suite d’un vote qualifié d’assez serré devant la conseillère municipale de Kapuskasing Mélanie Breton.

Elle se dit fière, honorée et enthousiaste d’accéder à la présidence de l’ AFMO , soulignant qu’elle respecte ses prédécesseurs et les efforts des dernières années pour relancer l’association.

On a un bon momentum donc j’ai juste hâte de mettre les mains à la pâte et commencer à travailler avec l’équipe, avec le conseil d’administration, avec les municipalités membres pour assurer davantage de durabilité et l’impact que l’association peut avoir pour les municipalités en Ontario , indique Michelle Boileau.

Parmi ses priorités, Mme Boileau souligne qu’elle veut susciter l’engagement des municipalités membres et ajouter à la liste de membres pour renforcer le réseau .

On veut mieux faire comprendre ce qu’on peut offrir aux municipalités pour les aider à offrir un service en français puisque c’est une valeur ajoutée.

La maire de Timmins précise qu’on veut recruter des communautés de l’Est ontarien et également ramener la Ville de Toronto au sein de l’ AFMO .

Ouvrir en mode plein écran Lors du congrès de l'AFMO à Kapuskasing, Michelle Boileau (avec le micro) a participé à une discussion sur l'engagement des jeunes en politique municipale. Photo : Facebook/AFMO

Elle souligne aussi l’importance de l’immigration francophone pour les communautés.

On aimerait travailler avec les partenaires qui sont déjà dans cette sphère pour voir comment on peut appuyer, même si c’est seulement par partage d’informations parmi les communautés membres , affirme-t-elle.

Elle ajoute qu’une autre de ses priorités est l’engagement de la jeunesse, de la relève dans la politique municipale .

Mme Boileau souligne également qu’une des prochaines priorités pour le conseil d'administration sera l’embauche d’un directeur général.

Michelle Boileau est élue pour un mandat de deux ans à la présidence de l’ AFMO .

Nicole Fortier-Levesque, qui a salué l’élection de sa successeure, demeure également au conseil d’administration comme présidente sortante.