Logement : l’appel d'offres du CISSS des Îles reste sans réponse

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Îles n’a reçu aucune soumission au terme de l’appel d’offres qui visait la construction de 60 logements destinés aux travailleurs de la santé.

Le CISSS des Îles espérait stimuler la création de logements pour ces employés, en assurant aux promoteurs potentiels une garantie de location à long terme.

La démarche hors du commun visait à faciliter le recrutement des travailleurs permanents , car l'organisation peine à trouver de la main-d’œuvre en raison de la pénurie de logements dans l’archipel.

La présidente-directrice générale du CISSS des Îles, Sophie Doucet, se dit déçue de l’issue de l’appel d’offres.

Publicité

Je ne suis pas tellement surprise, je ne m’attendais pas à recevoir beaucoup de soumissions, mais peut-être au moins une, donc, c’est sûr qu’on est déçu qu’il n’y en ait pas du tout , affirme-t-elle.

Selon Mme Doucet, les promoteurs n’ont pas déposé d’offres, car ils ne croyaient pas être en mesure de respecter la capacité de payer des travailleurs qui auraient dû assumer les frais de location. L’abordabilité des logements était toutefois une condition de l’appel d’offres.

Sophie Doucet affirme que son organisation ne jette pas l'éponge et travaille déjà à trouver des solutions de rechange.

On a un plan B et un plan C.

Le CISSS des Îles est notamment en train de vérifier auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux si l'octroi d'un contrat de gré à gré pourrait être possible dans le contexte de l’absence de soumissionnaire.

Dans un processus d’appels d’offres, on ne peut pas s’asseoir avec un promoteur et regarder ce qui ne fonctionne pas dans notre appel d’offres pour diminuer les coûts , explique Mme Doucet. À partir du moment où l'on entre dans une autre démarche, comme du gré à gré, on peut possiblement faire ça. Les processus d’octroi de contrat sont très rigides et il faut regarder ce qui est possible.

Ouvrir en mode plein écran La PDG du CISSS des Îles, Sophie Doucet, ne baisse pas les bras, malgré l'absence de soumissionnaires. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Le CISSS des Îles songe également à la construction de logements modulaires et préfabriqués, ce qui pourrait permettre de réduire les coûts de construction.

De plus, l'organisation est en discussions avec la Corporation immobilière des Îles-de-la-Madeleine qui a acheté des terrains municipaux à Cap-aux-Meules afin de voir si leurs projets respectifs de construction de logements pourraient être compatibles.

Le logement : l'obsession de la PDG

Bien que l’absence de soumissionnaire retardera assurément la construction de logements, Sophie Doucet persiste à trouver des solutions.

Sophie Doucet a mainte fois répété que certains professionnels qui avaient été embauchés par le CISSS des Îles ont finalement dû se désister, car ils ne trouvaient pas d’endroit pour se loger.

Il n’y a pas une journée qui passe sans que je pense aux problèmes de logement et aux actions qu’on doit prendre pour assurer les services de santé dans les prochaines années aux Îles.

La PDG indique qu’environ soixante postes sont actuellement pourvus par des travailleurs indépendants et que d’autres sont simplement laissés vacants, faute d’employés. On a lancé un appel d’offres pour 60 logements, mais les besoins sont plus grands que ça , indique-t-elle. On voulait être assez conservateur.

Chaque jour, l'établissement doit donc loger, à ses frais, la soixantaine de travailleurs d'agence.

Ce printemps, le conseil d’administration a confirmé la signature de cinq contrats totalisant 3,2 millions de dollars pour loger la main-d’œuvre indépendante.

Ouvrir en mode plein écran Le CISSS des Îles loue à l'année 19 des 20 chambres de l'Auberge du Village au centre-ville de Cap-aux-Meules. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Luc Manuel Soares

Trois maisons ainsi que 27 unités d'hébergement dans deux motels de Cap-aux-Meules sont ainsi loués par le CISSS jusqu’en 2026 afin de loger les travailleurs externes qui viennent prêter main-forte dans l'archipel.

En mars 2022, le CISSS des Îles a acheté l’Auberge Madeli, notamment pour aménager des espaces d’hébergement pour les travailleurs de la santé.