La résidence privée pour aînés Valéo Jean XXIII, à Trois-Rivières, ferme ses portes. Au total, 66 résidents devront se trouver un nouveau toit. La pénurie de main-d’œuvre qualifiée et l’inflation ont poussé le Groupe santé Valéo à déclarer forfait.

C’est une pénurie conjuguée avec un taux d’inoccupation très bas qui a été plombé par la COVID, duquel on n’émerge pas notamment dû à la pénurie de main-d’œuvre. C’est un cercle vicieux , explique la directrice du Groupe Santé Valeo, Nadine Lapierre.

Par-dessus tout ça, le taux d’inflation exerce une pression sur nos dépenses.

Des rencontres sont prévues aujourd’hui avec les résidents et leur famille pour leur faire part de la nouvelle et des services d’accompagnement qui leur seront offerts. Les résidents ont jusqu’au 30 avril 2024 pour trouver un nouveau milieu de vie. Des intervenants du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) seront sur place pour répondre à leurs questions.

La Maison Jean XXIII, une autre installation du groupe, reste quant à elle ouverte. Il s’agit d’une ressource intermédiaire de 55 places. C’est une mission différente dont le taux d’occupation est garanti parce que c’est une clientèle qui nous provient du CIUSSS , précise Nadine Lapierre

Une centaine de personnes travaillent pour ces deux résidences. La direction du Groupe santé Valeo ne prévoit pas de perte d’emploi à court terme puisque des employés d’agences y travaillaient déjà pour combler les horaires.

