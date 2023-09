Un nouveau président pour le Géoparc de Percé

Nouvellement retraité et récemment revenu dans la région, l’ancien président de la Société de développement économique de Percé, Daniel Leboeuf devient président du conseil d’administration du Géoparc.

Membre fondateur du Géoparc de Percé, M. Leboeuf prend la tête du conseil d’administration de la coopérative de solidarité dans la foulée d’une année délicate pour l’organisation.

En décembre 2022, le Géoparc de Percé a obtenu le renouvellement de sa certification de l'UNESCO pour deux ans seulement et non quatre. Certains éléments, dont la mobilisation de la communauté et la signalisation, devront être améliorés pour que le site conserve sa désignation de Géoparc en 2026.

Financièrement, 2023 a aussi été très épineuse. À l’automne 2022, la tempête tropicale Fiona a laissé derrière elle de lourds dégâts et de bonnes factures.

Les mouvements de personnel ont aussi coûté cher à l’organisation. Enfin, comme tout le monde, la hausse des taux d’intérêt a fait mal et est venue hypothéquer la marge de manœuvre budgétaire tandis que l’année 2022 se terminait avec un important déficit.

Ouvrir en mode plein écran Le géosite du Havre des Pêcheurs permet d'observer la juxtaposition de roches basculées à la verticale sur le côté nord du havre alors que les mêmes roches sont disposées à l'horizontale, sur le côté sud du havre. Photo : Isabelle Cyr-Parent

Le nouveau président indique que l’organisation est toutefois parvenue à contrôler les dépenses grâce, dit-il, au travail de sa directrice générale, Nathalie Spooner. Cette dernière quittera son poste à la fin du mois de septembre, ce qui oblige d’ores et déjà le Géoparc a recruté un nouveau gestionnaire.

Publicité

Daniel Leboeuf estime que ces difficultés sont loin d’être insurmontables et sont plutôt contextuelles.

Rétablir l’équilibre financier devrait être possible, croit M. Leboeuf. Il fait valoir que le Géoparc peut compter sur des revenus récurrents comme le camping, la plateforme aérienne, l’exposition.

L’organisation devra néanmoins se restructurer afin d’encaisser les variations d’une année à l’autre de l’achalandage touristique. C'est un peu un des facteurs qui expliquent notre déficit de 2022 , commente M. Leboeuf. Il souhaite que le Géoparc puisse pour l’avenir se doter d’une petite réserve financière pour avoir plus de marge de manœuvre.

Un de ses objectifs sera de se tourner vers le milieu local pour mobiliser les forces vives Percé autour du Géoparc. Il rappelle que lors de la création du projet, 25 membres de la communauté s’étaient montrés prêts à investir pour aménager le site. Cette mobilisation viendra aussi répondre à une des lacunes soulevées par l’UNESCO lors du passage de ses inspecteurs.

Pour conserver sa désignation comme Géoparc mondial de l’UNESCO, l’organisation devra aussi stimuler l’implication de la communauté. Si vous êtes un visiteur ou une visiteuse qui arrive à Percé, vous allez au restaurant ou dans une boutique. On devrait être en mesure de vous parler du Géoparc et de pouvoir vous orienter , explique le nouveau président.

Le Géoparc de Percé fait partie des géoparcs mondiaux UNESCO depuis 2018. Les géoparcs sont des sites et des paysages de portée géologique internationale gérés selon un concept global de protection, d’éducation et de développement durable. À titre d’exemple, les formations géologiques de Percé, mises en valeur par le géoparc, ont entre 300 et 540 millions d’années.