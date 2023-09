Des amendes de stationnement 50 % plus chères à Québec

Le montant des contraventions à la Ville de Québec pour non-respect du règlement municipal en matière de stationnement va augmenter, passant de 40 $ à 60 $. À cette somme s'ajoute les frais de greffe, qui sont déterminés par Québec en fonction du montant de l'amende.

C'est ce que révèle un sommaire décisionnel de la Ville de Québec rendu public lundi.

L'amende pour les automobilistes qui garent leur véhicule dans les emplacement réservés aux personnes handicapées doublera, passant de 100 $ à 200 $ pour un maximum de 300 $.

Selon l'administration municipale, cette hausse met à jour la réglementation actuelle de la Ville de Québec, et lui permet de se rapprocher du niveau de celle établie dans la région de Montréal.

Ouvrir en mode plein écran Voiture stationnée devant un parcomètre par une belle journée d'été. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Thibault-Delorme

Les amendes étaient fixées à 40 $ depuis 2015.

La Ville invoque aussi une hausse des coûts pour justifier cette hausse.

Les coûts pour les opérations des unités administratives responsables du respect de la réglementation en matière de stationnement sont importants et augmentent au même rythme que l'augmentation des coûts de la main-d'oeuvre et des biens et services depuis 2015. Lit-on dans le sommaire.

Le règlement devrait être adopté mardi lors de la prochaine séance du conseil municipal.