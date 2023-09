La mine Géant Dormant franchit un pas de plus vers sa relance

Mines Abcourt franchit un pas de plus vers la relance de la mine Géant Dormant, située à environ 80 kilomètres au nord d’Amos.

L’usine de la mine s’apprête à reprendre du service pour traiter un échantillonnage en vrac de 5000 tonnes de minerai provenant du gîte Pershing Manitou. Cet échantillon provient d’un effleurement aurifère à la surface.

C’est un gîte aurifère en périphérie de Belcourt et on a les autorisations environnementales pour faire un échantillon de 5000 tonnes. On l’a transporté à l’usine de Géant Dormant à la fin août et au début de septembre. Et là, on va l’usiner pour confirmer les teneurs en or , explique Pascal Hamelin, président et chef de la direction de Mines Abcourt.

L’usine avait cessé ses opérations en août 2022 avec l’arrêt temporaire de la mine Elder, située dans le quartier Évain à Rouyn-Noranda. Un nettoyage en profondeur de l’usine au cours des derniers mois a permis de récupérer plus de 4000 onces d’or.

Au cours des cinq prochaines semaines, Mines Abcourt procédera au redémarrage de l’usine et l’usinage de l’échantillon devrait durer de cinq à six semaines.

Ouvrir en mode plein écran La mine Géant Dormant est située à 80 kilomètres au nord d'Amos, alors que le gîte Pershing-Manitou se trouve dans le secteur de Belcourt, à 148 kilomètres de Géant Dormant. Photo : Mines Abcourt

De l’or à récupérer

Mines Abcourt prépare aussi la mise en valeur des niveaux supérieurs de la mine Géant Dormant, ce qui permettra d’effectuer de l’extraction dans les chantiers déjà accessibles. Ces travaux sont connexes à l’élaboration de l’étude de préfaisabilité qu’on souhaite compléter à l'automne 2024.

Pendant qu’on réalise l’étude de préfaisabilité, on a la possibilité de faire de l’extraction. On peut commencer des travaux sous terre, des travaux qui avaient été identifiés dans l’étude économique préliminaire. On peut les débuter en ayant une petite extraction sur les niveaux supérieurs de la mine , précise Pascal Hamelin.

Selon lui, plus de 20 000 onces d’or seraient disponibles dans ces niveaux supérieurs.

Les veines étaient visibles, mais quand tu n’as pas de modèle 3D, tout ce que tu vois, c’est la petite veine au plafond de la galerie. Quand tu ajoutes les trous de forage, les données des niveaux supérieurs et inférieurs, les choses apparaissent. Ç'a permis aux géologues et aux ingénieurs d’identifier des secteurs accessibles immédiatement , affirme Pascal Hamelin.