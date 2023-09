Une série télé sur les frères Stastny en développement

Une série télé de six épisodes sera consacrée à l'histoire des hockeyeurs Peter, Marian et Anton Stastny. Plus particulièrement, de leur évasion spectaculaire de l'Union Soviétique pour venir jouer dans l'uniforme des Nordiques de Québec dans les années 80.

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) et le Fonds des médias du Canada (FMC) ont dévoilé lundi le nom de 14 projets culturels qui recevront leur appui financier.

Parmi les projets retenus, la série Opération Stastny, basée sur le livre Les Stastny : le coup de génie de Gilles Léger de l'auteur et journaliste Robert Laflamme.

Six épisodes de 60 minutes seront consacrés à l'épopée rocambolesque de la prolifique fratrie slovaque.

Le scénario est signé par Éric K. Boulianne, Jean-François Leblanc et Marc-André Rioux. La série sera produite par Christal Films.

Ouvrir en mode plein écran Gilles Léger (au centre) accompagné des frères Marian et Anton Stastny lors de la sortie du livre Les Stastny, en 2012. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Peter et Anton ont fuit l'Union des républiques socialistes soviétiques en 1980 pour venir jouer en Amérique.

Craignant pour la sécurité de sa famille, Marian les rejoindra un an plus tard, en 1981.