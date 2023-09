Des décombres de l’usine Canada Packers naît le quartier du Château d’eau

Des tractopelles ont commencé à tracer des routes dans le terrain vague jadis occupé par l’usine Canada Packers, à Saint-Boniface, dans l'est de Winnipeg. Il s’agit des premières étapes dans la construction du quartier du château d’eau.

Des travaux souterrains sont en cours depuis un an, mais la construction des routes a commencé cette année, 23 ans après la démolition de l’usine qui était restée vacante pendant 20 ans. En 2019, la firme de développement immobilier albertaine Olexa Developments a proposé un plan pour le réaménagement du terrain.

Après d’innombrables retards en raison de la densité du projet proposé, de l’accès pour les véhicules d’urgence et une histoire d’égouts, entre autres, Olexa, appuyé dans ce projet par le promoteur winnipégois Shindico, a obtenu les autorisations nécessaires.

Les promoteurs proposent un quartier mixte de 67 hectares, avec des logements, des commerces, une zone récréative avec des espaces verts et une zone d’industries légères sur 35 % du terrain.

Pour l’instant, au moins 1200 logements sont prévus, comme l'explique Robert Scaletta, le vice-président des propriétés industrielles de Shindico Realty et le responsable du développement d'Olexa Developments.

Nous avons vu ce grand terrain en plein milieu de la ville, près du centre-ville, près de toutes les commodités. Il ne faut pas de nouvelle caserne de pompiers, il ne faut pas de nouveau poste de police, et les transports en commun passent directement dans le lotissement , explique le promoteur.

Environ 50 % des travaux routiers ont été effectués, et 75 % des travaux souterrains, soit les conduites d'eau pluviale et les conduites d’eau et d’égouts municipales , indique-t-il.

Le château d'eau du quartier industriel de Saint-Boniface trône au-dessus d'une route en voie de construction.

Nous pensons que cela sera un excellent ajout à Saint-Boniface, nous voulons créer un village , ajoute M. Scaletta. Nous augmentons la densité, mais il y a aussi des terrains pour les employeurs, pour que les gens puissent travailler sans devoir conduire longtemps pour se rendre au travail.

Il souligne que le quartier du château d’eau se trouve à 4 km du centre-ville de Winnipeg, et à 2 km de l’hôpital Saint-Boniface.

Le nombre d’appartements relativement neufs disponibles dans Saint-Boniface est très bas, note M. Scaletta. Pour la communauté francophone, où est-ce qu’ils peuvent déménager s’ils veulent vendre leur maison? Est-ce qu’il faut aller à Sage Creek [un nouveau quartier à l’extrémité sud-est de Winnipeg NDLR], à Transcona?

Le premier bâtiment, dont la construction doit commencer à l'hiver, sera donc un immeuble à logements.

Pris entre le logement et l’industrie

Le conseiller municipal de Saint-Boniface, Mathieu Allard, se réjouit de voir du développement intercalaire d’envergure dans son quartier. C'est vraiment un développement qu'on attend depuis très, très longtemps. Je peux me rappeler de travailler dans des bureaux politiques, il y a plus que 10 ans. On parlait de redévelopper ce site-là.

Il croit que le projet répond aux préoccupations des résidents en ce qui concerne l’intensité de l’activité industrielle, en plus de répondre à la crise du logement.

Le terrain avait précédemment la désignation de zonage M3, pour l’industrie lourde. Cette désignation a été réduite à un zonage M1 et M2. Cela exclut les activités industrielles qui causent de la poussière, des odeurs nauséabondes ou du bruit considérable.

Le plan du nouveau quartier du Château à Saint-Boniface.

Il s’agit d’une préoccupation de longue date de résidents en bordure d’un parc industriel, qui a connu une explosion majeure, des terres contaminées et des odeurs pestilentielles.

Mathieu Allard reconnaît que des tensions entre des éléments de l’administration municipale qui souhaitaient protéger les rares terrains industriels de Winnipeg, et ceux qui voulaient plus de logements ont contribué aux difficultés liées au développement de ce terrain.

C'est l’un des derniers lots qui avaient été vendus comme un terrain de réaménagement majeur de la ville de Winnipeg au début des années 2000 , rappelle-t-il.

L'affiche sur lequel il est écrit : stock yards [ndlr, parc à bestiaux, en français] est l'un des rares restes de l'usine Canada Packers, qui occupait ce terrain.

Cette désignation exigeait un développement qui mélange résidences et industrie. Alors, il y avait quand même des tensions administratives, politiques, sur quoi faire avec ce terrain-là , ajoute Mathieu Allard.

Pour lui, la réponse a toujours été claire. Je pense que, généralement parlant, les gens veulent voir une direction vers le résidentiel, surtout en ce qui concerne le secteur à côté de l’industrie.

Ce terrain est immédiatement adjacent à l’une des sections les plus urbaines de Saint-Boniface, la rue Marion. [...] Ajouter de la population tout près de l'artère qui est déjà la plus urbaine à Saint-Boniface, je pense que c'est du [bon] développement intercalaire , ajoute le conseiller municipal.