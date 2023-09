Brian Paré subira une évaluation psychiatrique

L’homme accusé d’incendie criminel en lien avec des feux de forêt à Chibougamau et Chapais devra subir une évaluation psychiatrique pour déterminer sa responsabilité criminelle.

Brian Paré a comparu lundi matin au palais de justice de Roberval en lien avec 11 chefs d’accusation dont incendie criminel. Au moins un feu aurait contribué à l’évacuation des citoyens de Chapais, au printemps dernier.

Son avocat, Jean Girard, a demandé que l’état mental de son client fasse l’objet d’une révision dans le but de déterminer s’il était conscient de la responsabilité criminelle de ses actes au moment des faits.

L’avocat a cité de nombreuses publications sur les réseaux sociaux de son client pour démontrer qu’il avait des propos délirants et complotistes.

On peut lire : "Jésus est en train de s’en venir, la fin du monde arrive. Le monde que l’on connaît va changer", a rapporté Jean Girard. Et le premier juin, on lit : "le gouvernement serait-il derrière les feux? C’est volontaire qu’on déclenche les feux" , a soumis l’avocat à la cour.

Brian Paré aurait aussi prédit et annoncé une troisième guerre mondiale.

À la lumière de ces propos, le juge Rosaire Larouche a acquiescé à la demande de son avocat de soumettre Brian Paré à une évaluation psychiatrique dans le but de déterminer sa responsabilité criminelle.

L’examen doit avoir lieu d’ici 30 jours.

Brian Paré reviendra en cour le 3 octobre au Palais de justice de Chibougamau, par visioconférence.