Rentrée parlementaire à Ottawa : l’inflation s’invite dans les débats

Les élus fédéraux ont regagné lundi les banquettes de la Chambre des communes à Ottawa pour une rentrée parlementaire placée sous le signe de l'abordabilité. La crise du logement, la hausse du coût de la vie et le coût du panier d'épicerie vont vraisemblablement dominer les débats cet automne.

Ce sont les libéraux qui ont lancé le bal avec un point de presse conjoint de Karina Gould, leader du gouvernement à la Chambre des communes, et du ministre du Logement Sean Fraser, déterminant les priorités de leur parti.

Les deux responsables ont donné le ton en lançant des flèches en direction du chef du Parti conservateur du Canada (PCC), Pierre Poilievre, tout en défendant le bilan du gouvernement de Justin Trudeau et les récentes initiatives annoncées, notamment sur le logement.

Jeudi dernier, le premier ministre Trudeau a annoncé que son gouvernement allait exempter de la TPS toute construction de nouveaux immeubles locatifs. Le ministre Fraser a affirmé lundi qu’un projet de loi en ce sens sera présenté de façon imminente à la Chambre et que son application sera rétroactive au 14 septembre, le jour où l’annonce a été faite.

Il s'agit d’une avancée sérieuse qui permettra de construire plus d’appartements rapidement , a dit Mme Gould. Notre travail comme équipe consiste à utiliser toutes les ressources disponibles dans notre boîte à outils pour relever ce défi générationnel et réduire le coût du logement pour tous.

Ouvrir en mode plein écran Karina Gould, leader du gouvernement à la Chambre des communes, et Sean Fraser, ministre du Logement, ont tenu un point de presse conjoint lundi à l'occasion de la rentrée parlementaire à Ottawa. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Cet automne, notre gouvernement met l'accent sur l'abordabilité. Une grande partie de cela concerne bien sûr le logement. [...] Et même s'il faudra un certain temps pour résoudre la crise nationale du logement, nous travaillons pour faire avancer rapidement les mesures qui auront un impact significatif sur les Canadiens.

L’annonce des libéraux sur l’abolition de la TPS sur les nouveaux investissements dans les logements locatifs, jeudi dernier, est intervenue quelques heures à peine avant une annonce de M. Poilievre en ce sens. De passage à Vancouver, le chef de l’opposition officielle avait affirmé qu’il comptait présenter un projet de loi lundi, à la rentrée parlementaire, comportant une série de mesures, dont la suppression de la taxe fédérale sur la construction de nouveaux logements.

Main tendue et poing serré

Questionné sur les mesures envisagées par les conservateurs pour résoudre la crise du logement, M. Fraser a dit qu’il y a certains points sur lesquels il était d’accord, mais que le projet présenté était décevant dans son ensemble.

La mesure annoncée sur la suppression de la TPS est une demi-mesure, s’il n'y en a jamais eu une , a répondu M. Fraser. Ils sont en train de mettre de côté les maisons destinées aux Canadiens de la classe moyenne. Ils disent qu’ils veulent [moins] de bureaucratie, mais ils vont devoir quand même mettre en place une certaine capacité administrative pour identifier les unités qui seront approuvées.

Ouvrir en mode plein écran Le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, à son arrivée sur la colline du Parlement à Ottawa. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Karina Gould a quant à elle présenté, à la fois, une main tendue et un poing serré face aux conservateurs de Pierre Poilievre. Elle a d’abord accusé le PCC de proposer des solutions qui n’en sont pas . C’est assez typique des conservateurs, a-t-elle dit. Leurs mesures ne vont pas répondre aux besoins des Canadiens. Ils sont en train de mettre de côté la classe moyenne, alors que nos mesures sont spécifiquement conçues pour rendre les logements plus abordables pour la classe moyenne.

Vers la fin du point de presse, Mme Gould a toutefois adouci le ton, appelant les conservateurs à collaborer avec les libéraux pour faire face à cette crise. Mon approche c’est de collaborer avec les partis d’opposition s’il y a une bonne idée pour tous les Canadiens , a-t-elle dit. De notre point de vue, qu'il s'agisse de travailler avec les partis de l'opposition, avec les provinces et les territoires, les municipalités ou d'autres partenaires, notre travail consiste à travailler ensemble pour obtenir des résultats pour les Canadiens.

Les patrons des épiceries convoqués

L’autre question à l’ordre du jour est celle de la hausse du prix du panier d’épicerie, alors que les géants de l’alimentation continuent d'enregistrer des profits records , selon le gouvernement. François-Philippe Champagne, le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, doit rencontrer les patrons des cinq plus grandes chaînes d'épicerie du pays qui se partagent plus des trois quarts du marché canadien : Loblaw, Sobeys, Metro, Costco et Walmart.

M. Champagne sera d’ailleurs accompagné de la vice-première ministre et ministre des Finances Chrystia Freeland. Avant son arrivée à cette réunion, cette dernière a assuré aux médias que la rencontre d’aujourd’hui avec les patrons des grandes épiceries s’inscrit dans les efforts du gouvernement [...] qui va faire tout en son pouvoir pour stabiliser les prix .

Ouvrir en mode plein écran La vice-première ministre et ministre des Finances Chrystia Freeland avant sa rencontre avec les patrons des cinq plus grandes épiceries au Canada. Photo : La Presse canadienne / PATRICK DOYLE

Jeudi dernier, M. Trudeau avait affirmé que son gouvernement allait convoquer à Ottawa les dirigeants des principales chaînes d'épicerie pour qu'ils viennent expliquer comment ils comptent stabiliser les prix des aliments. Si leur plan n’apporte pas un véritable soulagement pour les Canadiens, nous allons annoncer d’autres mesures , avait mis en garde M. Trudeau. Tout est sur la table!

La convocation des géants de l'alimentation à Ottawa découlait d'une initiative des néo-démocrates. Ces derniers ont été critiques de la nouvelle convocation faite par le gouvernement de Justin Trudeau.

Prenant la parole devant des journalistes à la Colline parlementaire, le chef du Parti néo-démocrate, Jagmeet Singh, a accusé les libéraux de ne pas viser assez haut dans ce dossier : les libéraux cherchent, dans le meilleur des cas, à stabiliser les prix qui sont déjà trop élevés. Ça n’a pas de sens, il n’y a aucune action qui est prise.

Ouvrir en mode plein écran Le chef néo-démocrate Jagmeet Singh. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Il a, par ailleurs, affirmé que son parti était le seul capable de tenir tête face à la cupidité des grandes entreprises .

Les patrons des grandes épiceries ne vont pas réduire les prix par eux-mêmes, il faut qu’ils soient forcés de le faire et c’est pourquoi nous présentons un projet de loi aujourd’hui [...] pour mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles au Canada.

Pendant que les libéraux demandent gentiment aux grandes épiceries de réduire leurs prix et pendant que les conservateurs se lamentent dans leur coin, nous sommes en train de proposer de vraies solutions , a ajouté M. Singh.

Le chef néo-démocrate a toutefois affirmé qu’il n’a pas reçu de garanties de la part des libéraux pour appuyer son projet de loi.

Les libéraux ont démontré qu’ils ne font rien s’ils ne sont pas forcés de le faire, a encore accusé M. Singh. Ils avaient voté contre le régime de soins dentaires par le passé, mais nous les avons forcés à l’implémenter. Même chose sur l’enquête publique sur les ingérences étrangères [...] maintenant on en a une. [...] Les néo-démocrates vont continuer à se battre et à trouver des ententes.

La santé et la sécurité publique

La troisième priorité pour les libéraux sera la santé, et plus précisément le programme universel d'assurance-médicaments. Mme Gould a affirmé qu'un projet de loi sera déposé en ce sens.

Nous avons hâte de débattre à la Chambre avec tous les partis, mais nous ne croyons pas que ceux qui s'opposent au programme de l'assurance-médicaments devraient être autorisés à le bloquer par une obstruction politique délibérée.

Plusieurs projets de loi en lien avec la sécurité publique seront également débattus au cours de cet automne, dont celui destiné à modifier le système de libérations sous caution (C-48) ou celui qui ajusterait le registre national des délinquants sexuels (S-12).

Les libéraux tirent de l'arrière dans les sondages. Le plus récent, d'Abacus Data, crédite aux libéraux à peine 26 % des intentions de vote. Les conservateurs atteignent eux des sommets à 41 % et les néo-démocrates sont à 18 %. Au Québec, le Bloc québécois mène avec 36 %.