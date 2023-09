Le CF face à l’urgence de gagner

Alors que l’on entre dans la dernière ligne droite de la course aux éliminatoires de la MLS, le CF Montréal (11-14-3) fait face à une séquence aux allures de montagne.

Avec un seul point sur une possibilité de neuf à ses trois derniers matchs, la troupe d’Hernan Losada cherche une source d’inspiration avant d’affronter la meilleure équipe du circuit, le FC Cincinnati (17-4-7), mercredi soir au Stade Saputo.

Non seulement la formation de l’Ohio représente-t-elle une machine bien huilée, mais elle compte dans ses rangs le prolifique milieu de terrain argentin Luciano Acosta, deuxième buteur (13) et passeur (11) de la MLS et joueur par excellence du circuit au cours des deux derniers mois.

La combinaison menaçante qu’il complète aux côtés de l’attaquant américain Brandon Vasquez a de quoi causer de sérieux maux de tête à une équipe aussi jeune et verte que celle du onze montréalais.

Il (Acosta) est l’un des meilleurs joueurs de la ligue. Nous devons le tenir en respect en limitant son espace de manœuvre. Il représente un défi majeur pour nos arrières et pour l’ensemble de notre équipe. Mais nous aimons affronter ce type de joueurs et nous espérons relever le défi.

C’est en espérant offrir le genre de performance à domicile qui leur a déjà permis de vaincre des formations comme Orlando City, l’Union de Philadelphie et le Revolution de la Nouvelle-Angleterre.

Nous jouons bien à la maison. On devra s’assurer de les empêcher de marquer en étant tous sur la même page. C’est un bon test pour nous avant de retourner sur la route et nous serons prêts , a insisté le défenseur Joel Waterman.

En répétant que chaque match d’ici la fin de la saison (il en reste 6) aura des allures de finale, Waterman reconnaît qu’il y a un sentiment d’urgence au sein de l’équipe surtout en sachant que l’on a laissé de précieux points sur la table, samedi, face au Fire de Chicago.

L’entraîneur Hernan Losada espère pour sa part que le soutien de la foule puisse inspirer ses joueurs. En sachant que le CF manque de finition et peine à marquer des buts, il en faudra encore plus pour aller chercher les trois points de la victoire.

Il faudra y aller avec le genre de performance que nous avons déjà offert 11 fois depuis le début de la saison, avec un jeu collectif solide, une défense compacte. Cet aspect est non-négociable, surtout mercredi soir, face à une équipe qui profite de toutes les occasions qui se présente à elle.

Après avoir lui aussi vanté les mérites d’Acosta et de Vasquez, Losada a laissé entendre que Romell Quioto sera de nouveau disponible contre Cincinnati. Il n’est toutefois toujours pas en mesure de commencer la rencontre. Losada espère en tirer environ 20 minutes de jeu en seconde demie.

Le milieu de terrain Sean Rea est lui aussi remis de sa blessure et pourra effectuer un retour au jeu. Par contre, Losada n'avait rien de neuf au sujet de la situation entourant Matko Miljevic.

Avec des matchs samedi à Atlanta et la semaine suivante à Orlando, le CF Montréal aura besoin de tous ses soldats. On ne pourra pas toujours compter sur la défaite de ses poursuivants au classement.